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賴清德出席文總藝文茶會「文化力是國家實力」　是根也是台灣靈魂

▲▼總統賴清德出席文總舉辦的「台灣WAY」年度藝文聯誼茶會。（圖／文總提供）

▲總統賴清德出席文總舉辦的「台灣WAY」年度藝文聯誼茶會。（圖／文總提供）

記者陶本和／台北報導

文化總會26日在台北賓館舉行「台灣WAY」年度藝文聯誼茶會，會長總統賴清德、副會長江春男、秘書長李厚慶和文化部部長李遠都出席，向長期支持文總的藝文界人士致意。賴清德致詞時說，文化力是一個國家最重要的實力，他一直認為文化是我們的根，也是台灣的靈魂。

今年文總藝文聯誼茶會以「台灣WAY」為主題，展現台灣的包容性、開放性、想像力與創造力，與會的藝文界朋友包含人間國寶廖瓊枝、台灣設計研究院總顧問張光民、傷痕文學開創者陳若曦、金馬獎傑出電影工作者得主胡定一、導演王小棣、藝術家張立人、建築師黃聲遠、打擊樂教父朱宗慶等貴賓。

本次特別邀請百年重金屬樂團「台北共樂軒」，以及以台灣文學作為創作基底的台南「雞屎藤舞蹈劇場」帶來演出。賴清德致詞時表示，共樂軒的演出不僅讓大家看到北管的百年風華，更賦予傳統技藝新時代的意義，這樣的新舊共融，就是台灣文化的價值，也是今年藝文茶會主題「台灣WAY」述說的精神。新舊共融，是融合的「融」，也是繁榮的「榮」，因為來自不同族群、世世代代的台灣人，在這塊土地共生、共融，孕育出民主、自由、包容、開放的多元文化。

▲▼總統賴清德出席文總舉辦的「台灣WAY」年度藝文聯誼茶會。（圖／文總提供）

賴清德強調，「文化力是一個國家最重要的實力，我一直認為文化是我們的根，也是台灣的靈魂。」而這樣豐富多元的文化，也反映在台灣的小吃，台灣WAY就是台灣味，總統就職當天的國宴，所採用的食材便是來自全國22個縣市，展現台灣多元族群的文化的同時，讓賓客品嘗到豐富又好吃的台灣味。

今年茶會的餐點，由莊敬高職國際學校餐飲管理科推出一系列充滿台灣味的多元饗宴，有馬告煙燻放山雞、涼拌過山貓佐鹽酥溪蝦等原民風味冷菜，還有台南米糕、大腸包小腸、客家蘿蔔糕、草仔粿等古早味料理和甜點茶飲，賴清德總統更現場體驗製作潤餅捲、台南擔仔麵，以及今年520國宴飲品之一的台南東山手沖咖啡。

▲▼總統賴清德出席文總舉辦的「台灣WAY」年度藝文聯誼茶會。（圖／文總提供）

最後，賴清德特別感謝文總這幾年來努力將台灣WAY發揚光大，「文總的每一場活動，都讓參與的人感受到濃厚的台灣WAY。」除了520就職國宴，這個月的總統府建築國慶光雕展演，文總也以台灣漫畫為主題，致敬許多台灣經典作品，並串聯新一代漫畫家的創作，喚起觀眾的世代記憶；另外，還有總統府音樂會，以及迎接奧運、帕運和技職奧運選手回國的英雄接見，現在文總已經開始製作明年的《WE ARE我們的除夕夜》節目，希望藝文界的好朋友，能繼續給予文總最大的支持。

文總透過每年固定舉辦藝文聯誼茶會，與長期從事文化扎根、藝術推廣的朋友們齊聚，來自企業界的合庫金控暨銀行董事長林衍茂、兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌、彰化銀行董事長胡光華、中華電信董事長簡志誠、白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀、國策顧問顧忠華、台灣觀光協會會長簡余晏、台北101董事長賈永婕、永豐餘生技董事長何奕佳賢伉儷等人，以及文總執諮委員、校園大使皆到場共襄盛舉。

▲▼總統賴清德出席文總舉辦的「台灣WAY」年度藝文聯誼茶會。（圖／文總提供）

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