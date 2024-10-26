黃國昌不歡迎賴清德赴立院批「矯情」　綠反嗆巨嬰：所以藍白要撤案？

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍白上會期提案邀請總統賴清德國情報告，並經院會表決通過決議，昨（26日）大法官釋憲結果出爐後，賴清德表示願在朝野共識下赴立院報告，民眾黨團總召黃國昌反批可笑、藍營也批評此舉矯情。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今受訪時表示，該提案已經表決通過、到立法院長韓國瑜主持的協商階段，賴總統願意來立法院，邀請的人又說不願意，藍白要撤回嗎？吳也酸，過去要求總統國情報告的是黃國昌，現在又不歡迎，作為法學博士，情緒管理連幼稚園都不如。

昨釋憲結果出爐，針對「總統國情報告及答詢」部分，大法官認為，修法後規定立法院於每年集會時，邀請總統進立法院國情報告，這部分對總統無憲法上拘束力，總統是否進立法院不受本規定拘束，大法官並未宣告違憲。

但後續規定總統要送交國情報告書、並於時限內進立法院國情報告、還有立委可口頭提問等規定，大法官則判決違憲。意思就是，立法院可以邀請總統國情報告，總統若自願進立法院報告，沒有違憲；但若要求總統提出報告書、接受質詢，均屬違憲。

賴清德在釋憲結果宣布後，表態願意在立法院朝野黨團具共識前提下赴立院進行國情報告，黃國昌痛批可笑，「面對此等根本稱不上是國情報告的過場作秀，對國家社會毫無意義，民眾黨團並不歡迎」。藍營也怒斥矯情。

對此，吳思瑤今受訪時反批，黃國昌不要再巨嬰，過去要求總統國情報告的是黃國昌，現在又不歡迎、說總統來是作秀，論作秀，全台灣政治工作者無人比得上黃國昌。

對於提案流程，吳思瑤指出，上個會期7月16日，立法院表決通過，藍白邀請賴到立法院國情報告議案，已經通過，現在是韓國瑜主持的協商階段，8月份協商曾列出針對國情報告的協商期程，當時民進黨團主張等釋憲後再訂定，總統本來就可以來，但沒有即問即答、讓立委作秀羞辱總統、拉抬自己，這是違憲。

吳思瑤表示，總統府第一時間說，賴清德願意來國情報告，他在競選時就承諾，願意來立院國情報告、但要合乎憲法。賴清德立場一致，立法院邀請他就願意來，但要合乎憲法，現在憲法解釋清楚，賴總統願意來立法院，邀請的人又說不願意，但已經成案了，藍白要撤回嗎？

吳思瑤批評，黃國昌作為法學博士，情緒管理連幼稚園都不如，國情報告已經成案、賴清德也表達正面態度，這是憲政史上首度總統國情報告，韓國瑜之後可以對執行方式召開協商。

至於藍營批賴清德矯情，吳思瑤表示，各個憲政機關行使憲政義務怎麼會是矯情？藍白提案邀請賴清德國情報告，請客人來的是藍白、現在翻桌不認的也是藍白，請問是誰在矯情、輸不起？賴清德已經宣告，合憲基礎上願意赴立院國情報告，現在相關程序已經更加明確，大法官解釋後賴清德願意來、敞開心胸國情報告，客人願意來，怎麼主人又翻臉不認帳？請問是誰在矯情？

吳思瑤指出，這個案子已經成了、在韓國瑜協商台上，他八月召開協商第一案就是國情報告，韓國瑜已經準備協商流程，韓國瑜知道程序在他手上，應該要主動召集協商，如果他都不協商，民進黨團會思考要不要提，但這個案子畢竟是藍白提的、給韓國瑜空間。

