中信兄弟封王！賴清德發文祝賀　自爆：持續在總統府等「他們」來

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

2024中華職棒台灣大賽冠軍系列賽落幕，中信兄弟最終以4勝1敗擊敗統一獅，並拿下隊史第10勝。對此，總統賴清德昨（25日）晚間也在社群平台發文祝賀，不過，身為「資深獅迷」的賴清德，也透露自己仍會持續在總統府等「獅子」來。貼文一出，網友紛紛留言說，「抱歉，票會給你，但是總冠軍不行」、「你八年任期我希望都可以看到黃衫軍進總統府」，更有網友一語雙關地說「威廉總統對不起，我絕對不能接受統一」。

本屆台灣大賽的冠軍系列賽由中信兄弟與統一獅對戰，也是中職首次將台灣大賽辦在台北大巨蛋。中信兄弟最終在5戰中，拿下4勝1敗，不僅「突破心魔」擊敗統一獅，也一舉奪下隊史第10冠，和獅隊並列史上最多。

針對這個結果，賴清德雖然身為「資深獅迷」，但還是在Threads發文祝賀「中信兄弟」，不過，賴清德也透露，「我還是想跟獅子們說，我依然持續在總統府等著你們的到來」。

賴清德是獅迷的事情不是秘密，前總統蔡英文在2022年接見中信兄弟時，就曾爆料時任副總統的賴清德是「資深的獅迷」，隔年，賴清德在府方接見味全龍時，則不禁坦露，就自己內心來講，「最強的球隊還是統一獅」，並發願，「我會在總統府迎接統一獅的到來」，今年大賽前，賴清德穿上統一獅球衣，再度發文許願。

不過這次台灣大賽的結果，讓賴清德的願望再度落空，今天一早發願期待明年，讓網友紛紛在貼文下熱烈回應，「抱歉了清德，票會給你，但是總冠軍不行」、「這四年都是我爪，等你連任再考慮」、「我們不要統一」等，就連綠委李坤城留言時也附上了象圖與冠軍獎盃說，「總統，不好意思」。