再批賴清德避談台灣光復歷史　陸國台辦：兜售台獨史觀蒙蔽民眾

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣各界人士昨25日集會紀念台灣光復79週年，總統賴清德到金門參加古寧頭戰役75週年紀念日，指出「不能也不會讓任何外部勢力改變台澎金馬未來」。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（26)日再次痛批，賴清德搞「對抗威脅」，對台灣回歸中國的歷史事實有意避而不談，兜售「台獨史觀」蒙蔽台灣民眾，暴露其媚外嘴臉，搞「台獨」不可能有未來。

朱鳳蓮說，10月25日是台灣光復79週年紀念日。台灣光復、回歸祖國，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女贏得抗日戰爭勝利的重要成果，理應為兩岸同胞所共同銘記。

朱鳳蓮指出，「在這樣的重要時刻，賴清德之流一方面對台灣回歸中國的歷史事實有意避而不談」；試圖一步步抹除台灣同胞對抗戰的記憶；另一方面蓄意歪曲中國內戰的歷史，以所謂「民主對抗威權」的虛假敘事煽動兩岸對抗記憶，兜售「台獨史觀」，妄圖混淆視聽、蒙蔽台灣民眾，再次充分暴露其「謀獨抗中」本性和媚外嘴臉。

朱鳳蓮強調，搞「台獨」不可能有未來。「台灣的未來，在於祖國完全統一，在於中華民族偉大復興。台灣回歸中國的歷史不容忘卻，兩岸必然統一的歷史大勢不可阻擋。」

最後，朱鳳蓮表示，希望廣大台灣同胞本著對歷史、對民族負責的態度，順應歷史大勢，站在歷史正確的一邊，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，與我們一道共同維護台海和平穩定，共同追求和平統一的美好未來。