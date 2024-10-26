賴清德願意國情報告　王鴻薇轟「矯情」：把立院當秀場？

▲國民黨團26日召開「大法官閹割國會監督，縱容行政獨裁？」記者會，首席副書記長王鴻薇、立委牛煦庭、翁曉玲、東吳大學教授董保城出席。（圖／國民黨團提供）



記者崔至雲／台北報導

憲法法庭昨針對國會改革釋憲案判決，有關邀請總統赴立院國情報告，憲法法庭認為，總統沒有向立院提出國情報告的義務，同時立委要求聽取國情報告後可即時詢答，也被認定違憲。不過總統賴清德昨表示，他願意在立法院朝野黨團具共識前提下赴立院進行國情報告。國民黨立委王鴻薇今（26日）直言，「這是非常矯情的事」，立法院應該去伸張民主法治精神，而不是政治人物的秀場，現在在賴清德主政下讓憲法法庭踐踏國會，還要把立法院當成秀場嗎？

國民黨團今天召開「大法官閹割國會監督，縱容行政獨裁？」記者會，首席副書記長王鴻薇、立委牛煦庭、翁曉玲、東吳大學教授董保城出席。

昨釋憲結果出爐，針對「總統國情報告及答詢」部分，大法官認為，修法後規定立法院每年集會時，邀請總統赴立法院國情報告，這部分對總統無憲法上拘束力，亦即總統沒有向立法院提出國情報告的憲法義務，同時立委要求聽取國情報告後可即時詢答，憲法法庭也認定違憲。

對於憲法法庭的判決，總統府發言人郭雅慧表示，賴總統尊重憲法法庭對釋憲案的判決結果，也期待有關部門依判決意旨，維護國家憲政體制與人民基本權利。郭說，賴總統也願意依照憲法法庭判決意旨，在立院朝野黨團具共識前提下，就總統的憲法職權，赴立院進行國情報告。

王鴻薇批評，昨天憲法法庭完全的踐踏立法權、閹割立法權，等於是把立法院痛毆一遍之後，賴清德突然說願意到立法院來做國情報告，「真的是非常、非常矯情的一件事情」。

王鴻薇強調，立法院是伸張民主法治精神的地方，而不是政治人物的秀場，奉勸賴清德說，「你自己也當過立法委員，當現在在你主政下，在你的授意之下，讓憲法法庭踐踏國會、踐踏立法院至此，你覺得還要把立法院當成你的秀場嗎？」

