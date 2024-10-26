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國際中西醫藥學術論壇　慈院分享基因檢測為病人找藥治療

▲花蓮慈濟醫院舉辦國際中西醫藥學術論壇，與會中醫師、學者、貴賓於開幕式後合照。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院舉辦國際中西醫藥學術論壇，與會中醫師、學者、貴賓於開幕式後合照。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院10月26日舉辦國際中西醫藥學術論壇，林欣榮院長指出，今年論壇最大的特色就是「精準中西醫治療」，分享花蓮慈院首創以病人的DNA、RNA去找合適的中草藥與治療成果。林欣榮院長並與臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區院長洪裕強簽訂合作協議，雙雙希望以病人為中心強強聯手，全力提供病人最好的醫療與照護品質。

2024國際中西醫藥學術論壇是由花蓮慈濟醫院中醫部與中西醫合療研究發展中心主辦，衛生福利部中醫藥司、中醫師公會全國聯合會指導，以及台灣各地中醫師公會、中醫各科醫學會、慈濟大學後中醫學系、義守大學後中醫學系、慈濟醫療法人中醫藥研究發展小組、慈濟國際中醫藥學院、臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區、菲律賓中華崇仁醫院中醫部協辦。

▲花蓮慈濟醫院舉辦國際中西醫藥學術論壇，與會中醫師、學者、貴賓於開幕式後合照。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院林欣榮院長分享中西醫療與精準醫療成果。

林欣榮院長指出，上一屆國際中西醫藥學術論壇主要在傳統醫學的相關研究上，今年則聚焦在精準中西醫治療，過去40年，西醫發展精準醫療，主要是透過基因檢測，以DNA、RNA為基礎，幫病人找合適的西藥醫治；花蓮慈院今年開始的精準中西醫治療，也是根據病人的基因檢測結果分析，去尋找可以幫助病人的中藥。

「精準AI新醫療，中藥針灸譜新章」，就是今年的論壇主題，花蓮慈院中醫部何宗融副院長指出，也邀請NVIDIA亞太區智慧健康醫療解決架構總監黃宗祺以「醫療AI的賦能與展望」專題演講，說明AI在醫療應用的現況與發展，與在場的中醫師、學者專家交流。加拿大慈濟醫療志業副執行長鍾政哲醫師以及菲律賓崇仁醫院中醫科Dr. Regina C. Talavera分享兩地的中醫現況及未來展望。

▲花蓮慈濟醫院舉辦國際中西醫藥學術論壇，與會中醫師、學者、貴賓於開幕式後合照。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

張建國教授認為把基因檢測技引進到中醫來，這樣可以使中醫發展到另外一個境界。

在「中西醫結合精準醫療」專題演講，由何宗融副院長引言，林欣榮院長、張建國教授主講。林欣榮院長指出，慈濟創新研發團隊在國科會支持下即著手作中草藥的研究，團隊自中藥當歸萃取出小分子z-BP，技轉開發的惡性腦瘤新藥，在臨床實驗上已用於治療20例腦癌復發患者，當歸貼片植入大腦後，藥物會釋放進入腦組織殺死癌細胞，一個月後就發現腦瘤顯著縮小。來自中國南京的夏姓患者，在當地已無藥可醫，以恩慈療法到花蓮慈院接受這這項治療，存活超過49個月。

談起中西醫整合精準醫學，花蓮慈院已收治多位罹患罕病、巴金森氏症、癌症的病友。張建國教授說，這是利用病人己有的基因分析結果，或利用病人的全基因體及表現體等定序結果來找出致病基因，然後再自中草葯資料庫，找出可作用在致病基因或相關作用的中草葯，進而幫助病人。

▲花蓮慈濟醫院舉辦國際中西醫藥學術論壇，與會中醫師、學者、貴賓於開幕式後合照。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

NVIDIA亞太區智慧健康醫療解決架構總監黃宗祺以「醫療AI的賦能與展望」專題演講，說明AI在醫療應用的現況與發展。

這些病人包括因罹患腎上腺腦白質失養症，已發病3年的涂先生，明顯的症狀是膀胱無力，排尿困難，胸部以下癱瘓；去年曾作過造血幹細胞移植，但仍無法突破瓶頸，2今年3月，他從臺中到花蓮治療。來自香港的江女士，因遺傳性PRNP(普里昂蛋白)基因製造變異蛋白質，造成她的記憶力嚴重衰退、意識混亂、甚至不自主肢體抽動，臥床不起、無法說話，在當地醫療束手無策，先生帶著她到花蓮找希望。因TTN基因突變引起罕見肌肉疾病的Jeremy，也是香港病友，發病已8年，抱著不成功便捐大體的心願到花蓮接受治療……等等。

透過中西醫團隊合作，年初以來，陸續到花蓮接受治療巴金森病、TTN基因突變引發罕見肌肉疾病、先天ABCD1基因異常引發腎上線腦白質失養症等病人，陸續看到一些具體成效。其中，在香港經商的蔣姓病友，在治療前無法自行走路，必須要有人協助及使用輔具才能夠行走，對他的生活造成嚴重困擾；經醫療團隊找出可以針對病人PRKN基因缺損部分治療的中草藥甘草、兩面針（雙面刺）、當歸、銀杏，甜菊，與幹細胞療法、復健結合，走路情況已獲得大幅改善，他也到場聆聽這場專題演講。

▲花蓮慈濟醫院舉辦國際中西醫藥學術論壇，與會中醫師、學者、貴賓於開幕式後合照。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院林欣榮院長（左二）、何宗融副院長（左一）與台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區院長洪裕強（右二）、副院長邱榮鵬簽訂合作協議。

林欣榮院長說，感恩這些病友證明精準中草藥的奧妙，也就是證嚴上人所說的「草木有情有靈，有病就有藥醫」。何宗融副院長也說，因遺傳性基因變異致病的罕病患者都是幾乎沒有希望的人，能持續幫助他們，給他們希望，2024年應該可以說是「中西醫精準醫療的元年」。

在專題演講後，慈濟創新研發中心副研發長韓鴻志、副技術長劉靜安、吳李偉博士，花蓮慈院心血管暨粒線體研究中心黃志揚副院長、杞至穎博士、巫玉琳博士，中西醫合療研究發展中心陳灝平主任、謝郁華博士、謝宜仁博士，以及臺灣大學食品科技研究所沈立言教授，也分別分享他們新近的中醫藥研究成果。

▲花蓮慈濟醫院舉辦國際中西醫藥學術論壇，與會中醫師、學者、貴賓於開幕式後合照。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院研究部主任丁大清（中）擔任論壇講座引言人，會後與林欣榮院長（右)、慈濟創研中心副技術長劉靜安進一步交流。

亞大醫院副院長周立偉教授也在下午以兩堂課分享「浮針療法治療患肌之臨床應用」，花蓮慈院中醫部針灸科主任林郁甯主持。周立偉副院長是復健科醫師也是中醫師，在腦中風、腦部外傷、及脊髓損傷後復健，以及疼痛治療上有豐富經驗，特別是浮針療法醫術精湛。花蓮慈院護理部主任鍾惠君與督導蘇芬蘭以臨床上「以經絡循環行助病人照護」分享中西醫整合全人護理，由慈濟大學學士後護理系主任張美娟主持。

花蓮慈院推動中西醫合療全方位化，中醫門診之外，在急診、在病房、在社區居家，都可會診中醫，幫助病人。這次論壇也提供中醫家庭暨社區教學實務訓練課程，慈濟三義中醫院院長葉家舟以視訊介紹中醫家庭暨社區職業領域，中醫師全聯會秘書長陳博淵傳授中醫長期照護，何宗融副院長傳授中醫養生運動，由花蓮縣中醫師公會榮譽理事長黃輝榮主持。

此外還包括健保署東區業務組李元齡主委講授中醫高齡照護，台北市聯合醫院林森中醫昆明院區醫務秘書黃伯瑜講授中醫居家照護、花蓮慈院中醫部副主任王健豪講授中醫預防醫學，分別由宜蘭縣中醫師公會理事長林衍志、台東縣中醫師公會理事長李元齡主持。

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