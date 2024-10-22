腎功能衰退無聲息！腎臟病患僅3.5%有認知　中西醫曝護腎撇步

▲林于立主任分享15項妙招，帶領腎友與民眾一起養成護腎好習慣。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「醫師，你說我腎臟退化，但是我都沒有感覺不舒服。」這是許多腎友的疑惑，腎功能的衰退常常在無聲無息中進展，花蓮慈濟醫院日前舉辦「慈醫365．健康又幸福」系列講座「腎臟愛注意–中西醫合療『腎』利人生」，由慢性腎臟病防治中心主任林于立、中醫教育中心副主任龔彥綸，分享護腎十五招，以及中醫養腎秘訣。

腎臟具有排除體內的代謝廢物、調解水分、維持電解質和酸鹼平衡、製造紅血球生成素、維生素D、腎素調解血壓等多項功能，一但受損也會影響血壓的調節。

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根據台灣腎臟醫學會統計資料，約有一半腎友患有糖尿病，更有高達六至八成的腎友患有高血壓，而這兩種疾病正是在無形中傷害腎臟的元兇，所以控制血壓、血糖「達標」是很重要的一環。且腎臟疾病的初期並無明顯症狀，多數腎病患者並未被診斷，據推估，台灣約有170萬到200萬的腎臟病患者，但認知率僅3.5%。

林于立主任提醒民眾注意「泡、水、高、貧、倦」，即小便起泡泡、皮膚水腫、高血壓、貧血、疲倦等五大腎臟病警訊，一旦出現任一以上症狀，則可能罹患腎臟病，應盡速就醫檢查。

腎友該如何護腎，從何時才是護腎的好時機？就是「現在」！林于立主任分享15項妙招，帶領腎友一起養成護腎好習慣。

●每天早晚量血壓，控制在 130/80以下。

●控制血脂肪(總膽固醇< 200 低密度脂蛋白LDL<10)。

●身體質量指數< 24 kg/m2，男性腰圍<90公分、女性腰圍<80公分。

●糖尿病者的血糖控制(糖化血色素< 7.0 % 空腹血糖介於80-130 mg/dL)。

●每1至3個月定期抽血驗尿 掌握自己腎功能的變化。

●熟記自己的腎功能指數 (腎絲球過濾率)，主動與醫師討論用藥的調整。

●會自行評估足部水腫的狀態，並調整每天水份的攝取量。

●三高用藥按時服藥，不隨意停藥或自行減藥。

●避免不當服用傷腎的「消炎類」止痛藥。

●不輕信誇大療效的保腎，秘方或產品。

●避免大魚大肉、減少紅肉及加工食物的攝取。

●健康飲食：少鹽、少糖、少油炸。

●沒有抽菸、喝酒、吃檳榔及熬夜的習慣。

●定期施打疫苗，提升保護力。

●規律運動的好習慣。

◎中醫養生養腎

除了腎臟內科的專業解析，還有專長慢性腎臟病的龔彥綸副主任，從中醫角度來教腎友如何護腎，同時在講座現場分享中醫養腎訣竅。

▲▼龔彥綸副主任從中醫角度分享愛護腰子三撇步，並帶領眾人穴位按摩。

中醫指的腎，不完全等於西醫的腎臟，因此「腎虧」也不等於「腎功能下降」。在中醫的觀點中，腎為先天之本，水火之臟，也是身體多個系統功能的集合，包含腎主骨生髓，其華在髮，在體合骨，腰為腎之府，與膀胱互為表裡，開竅於耳及二陰，主生殖等與身體不少器官息息相關。

一但腎氣不足或中醫腎系統能量失衡，身體也隨之出現記憶力衰退、骨質疏鬆、牙齒動搖、腰酸背痛、漏尿夜尿、早洩、流產、月經異常、耳鳴、耳聾、頭髮斑白、落髮等症狀，龔彥綸副主任分享愛護腰子三撇步。

●固護陽氣，避免外邪入侵。

●穴位按摩，可按摩穴位，包含固護腎氣的腎俞穴、命門穴、激發腎經經氣的湧泉穴、補益腎陰腎陽及提高腎系統能量的復溜穴、太溪穴。

●保持良好的生活習慣，三少、三多、四不、一沒有。即少鹽、油、糖，多纖維、蔬果、喝水；不抽菸、不憋尿、不熬夜、不吃來路不明的藥物；沒有鮪魚肚。

▲腎臟病防治中心主任林于立（左）、中醫教育中心副主任龔彥綸（右）分享護腎十五招，以及中醫養腎秘訣。

吃中藥等於洗腰子？這是不少民眾對中藥的誤會，龔彥綸醫師說，現今不少期刊研究顯示健保科學中藥對腎臟疾病帶來的幫助，包含增加慢性腎臟病存活率、降低死亡率等，更再次提醒病友與民眾，不吃來源不明藥物，請認明合格中醫師。

兩位中西醫師分別深入淺出的分享護腎、養腎妙方，並贈送每位參與民眾一包「福慧纖體茶」，讓大家都收穫滿滿。

「慈醫365‧健康又幸福」系列講座預計每季舉辦一場，邀請花蓮慈院各專科醫師分享健康資訊，花蓮慈濟醫院YouTube官方頻道也會定期分享衛教影片，歡迎有興趣的民眾訂閱，或私訊花蓮慈院FB粉絲專頁期望的演講主題。