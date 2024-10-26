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數位科技治療藥癮研討會登場　整合性藥癮醫療展開新里程

▲▼玉里醫院在花蓮市福容大飯店舉辦整合性藥癮醫療示範中心成果暨學術研討會。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼玉里醫院在花蓮市福容大飯店舉辦整合性藥癮醫療示範中心成果暨學術研討會。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由衛生福利部玉里醫院主辦的「113年度整合性藥癮醫療示範中心成果暨學術研討會」，25日在花蓮市福容大飯店舉辦整年度的成果展示與相關探討，邀請到許多相關專業貴賓以及政府機構的長官。此活動依據行政院新世代反毒策略，結合衛生福利部心理健康司的推動，展現了台灣在藥癮醫療與專業處遇服務資源上的重要進展與努力。

▲▼玉里醫院在花蓮市福容大飯店舉辦整合性藥癮醫療示範中心成果暨學術研討會。（圖／玉里醫院提供，下同）

簡以嘉院長致詞表示：「感謝大家今天蒞臨參與這次關於花東偏鄉藥癮治療的會議。我們玉里醫院一直致力於提供全方位的治療與支持，這一路上離不開許多單位的幫助。在此特別感謝花蓮縣身心健康及成癮防治所的協助」。

▲▼玉里醫院在花蓮市福容大飯店舉辦整合性藥癮醫療示範中心成果暨學術研討會。（圖／玉里醫院提供，下同）

玉里醫院簡以嘉院長與台灣台東縣地方檢察署柯博齡主任檢察官（左前二）。

玉里醫院院邀請國立清華大學教育心理與諮商學系李昆樺助理教授教導，介紹數位科技應用於藥癮治療的最新發展，讓該院可在治療方面有了更深的認識與突破。也透過花蓮縣身心健康及成癮防治所莊翔甯技士、衛生福利部玉里醫院陳興剛副院長為大家報告在藥癮治療方面的成果，彼此熱烈交流，藉以提升知能。

▲▼玉里醫院在花蓮市福容大飯店舉辦整合性藥癮醫療示範中心成果暨學術研討會。（圖／玉里醫院提供，下同）

玉里醫院簡以嘉院長表示：玉里醫院一直致力於提供全方位的治療與支持，特別感謝花蓮縣身心健康及成癮防治所的協助。

成果展顯示了整年度的醫療服務成效，聚焦於藥物成癮模式、藥物成癮共病整合服務、藥物成癮醫療部分管理制度，以及跨機構合作整合資源網絡等多元議題，強化醫療界及相關單位對藥物成癮問題的關注與實踐，並為改善治療和管理策略提供有效平台。示範中心更展示其在遠距心理治療、藥物成癮研究、共病整合服務、醫療管理制度及跨機構合作方面的創新成果，涵蓋了從預防到治療再到康復的全面措施，並強調不同領域合作的重要性。

▲▼玉里醫院在花蓮市福容大飯店舉辦整合性藥癮醫療示範中心成果暨學術研討會。（圖／玉里醫院提供，下同）

與會代表於會議上發表成果與相關探討。

成果展的展示包括專家論壇、學術研討會、海報展示及互動工作坊，讓與會者能與專業人士交流，分享實踐經驗和最佳做法。此次活動成功突顯了各政府機構與社會組織之間的合作潛力，為解決藥物成癮的複雜挑戰提供了寶貴的參考方向。

玉里醫院院對於所有參與此次成果展的單位及個人表達由衷感謝，透過大家的共同努力，未來期望能有更多合作與創新，進一步強化我國的藥癮防治的照護體系，讓更多需要的民眾受益。

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