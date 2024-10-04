8旬翁雙乳腫大下垂！醫籲女乳症盡早治療　內視鏡手術無傷口

▲年近八旬病人，兩側乳房疼痛約一個月，經檢查診斷為第四級「男性女乳症」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一名年近八旬的老翁因兩側乳房疼痛約一個月，到花蓮慈濟醫院乳房醫學中心吳柏鋼醫師門診，經檢查診斷為第四級「男性女乳症」。吳柏鋼醫師指出。這疾病分生理性、病理性、藥物性、與假性等四類型，許多人對男性女乳症認知不足，他建議只要外觀改變造成困擾就應及早就醫治療，避免病情惡化之外，也能抬頭挺胸找回男性自信。



吳柏鋼醫師提到，男性女乳症是男性的乳房腺體組織異常增生，主要因為雌激素和雄性素（睾固酮）間荷爾蒙的失衡，使得雌激素比例增加而刺激男性乳腺增大0.5公分以上，新生兒、青少年、中老年都是生理性男性女乳症盛行期。

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▲病人手術切除後恢復身材。



吳柏鋼醫師說，新生兒是因母親荷爾蒙還沒代謝結束會有暫時性男性女乳症症狀，不過大部分很快就消失，青少年則是因為第二性徵還沒發育成熟也有短暫女性荷爾蒙發育旺盛的情形，其中七到九成會恢復正常，吳柏鋼說，中老年人是因荷爾蒙分泌不穩定引起。



吳柏鋼醫師常在門診遇到青少年男孩由媽媽帶來看診，說男孩有乳房漲漲、硬硬且會痛的女性第二性特徵，有的是一邊有症狀、有的是二邊都有症狀，吳醫師說，大部分不需手術，一、二年後會好，但有些人會持續到二、三十歲，有影響外觀就要儘早以藥物或手術治療。

▲吳柏鋼醫師表示，在健康成年男性中，男性女乳症盛行率約30%以上。



吳柏鋼醫師表示，病理性男性女乳症有內分泌失調相關疾病、肝硬化、腎臟病、甲狀腺功能亢進等引起或染色體異常，若為內分泌腫瘤則有腎上腺腫瘤與腦下垂體腫瘤；藥物性因素包括某些利尿劑、抗潰瘍藥物副作用導致，當醫師發現男性病患乳房變大時就要調整用藥；假性男性女乳症則多為肥胖或脂肪過多，有乳房腫大、突出、下垂以及乳房疼痛等症狀。



吳柏鋼醫師表示，在健康成年男性中，男性女乳症盛行率約30%以上，可在理學檢查時觸摸到乳房組織，嚴重程度不同以第一級較多，但雖僅是外觀稍微凸起，仍當事人在沙灘戲水或上泳池課的心理受影響。

▲吳柏鋼醫師表示，男性女乳症是男性常見的乳房問題，建議一旦出現類似症狀時速求醫，早期診斷早期治療。



吳柏鋼醫師說，像這位接受手術治療的老先生，就是因為10多年前治療攝護腺癌，在術後接受荷爾蒙輔助治療，幾個月後乳房變大，後來雖停藥但後遺症猶在，原不以為意直到出現疼痛症狀才就醫。可惜先用藥物治療效果有限，因此在藥物治療一個月後病人接受手術切除右側乳房690公克、左側乳房570公克，目前已出院。



吳柏鋼醫師指出，男性女乳症是男性常見的乳房問題，建議男性朋友一旦出現類似症狀時，可到花蓮慈院乳房醫學中心門診檢查，早期診斷早期治療，目前男性女乳症可以透過藥物或手術切除治療，手術部分也提供自費微創手術選項，透過內視鏡開刀，外觀幾乎看不到傷口，病人很快就可以恢復正常生活。

