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「以為是胎記」1歲女童耳後紅斑變大還凸起　醫驚：是血管瘤

▲「以為胎記！」1歲女童耳後紅斑變大還突起，小兒科驚：是血管瘤。（圖／烏日林新醫院提供）

▲1歲女童耳後長了一個紅斑，家人以為是胎記，沒想到紅斑變大還突起，到醫院檢查才發現竟是血管瘤。（圖／烏日林新醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

台中大肚一名1歲徐小妹在1個月大時，耳後突然長出鮮紅色斑塊，一開始家人都以為是胎記，沒想到斑塊隆起發癢且越變越大，從0.5公分長至1公分，日前家人帶女童至烏日林新醫院小兒科施打常規疫苗，進一步檢查發現，紅色斑塊竟是新生兒血管瘤，後經醫師治療後，成功消滅血管瘤，紅斑也完全消失與常人無異。醫師也警告，若是比較嚴重的血管瘤恐怕無法完全恢復，長期下來甚至可能影響聽力。

烏日林新醫院兒童心臟科主任廖立勤指出，新生兒血管瘤屬於一種血管性腫瘤，在新生兒期間較為常見，台灣統計嬰兒發生率約略是1%到2.6%，好發於女嬰、早產兒及低出生體重的嬰兒，通常在嬰兒出生後的最初幾週開始出現。

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▲「以為胎記！」1歲女童耳後紅斑變大還突起，小兒科驚：是血管瘤。（圖／烏日林新醫院提供）

▲廖立勤表示，1歲以前是治療新生兒血管瘤的黃金期，治療選項包括觀察、藥物治療和外科治療。（圖／烏日林新醫院提供）

廖立勤表示，新生兒血管瘤通常出現在頭部和頸部，多數是良性腫瘤且會自行消失，一般而言無需治療。然而，對於生長迅速或可能引發併發症的血管瘤，治療是必要的，尤其當血管瘤位於特定危險區域，如眼睛、口腔或鼻腔時，恐影響感官器官的正常發育，導致視力或聽力問題。

廖立勤也提醒，1歲以前是治療新生兒血管瘤的黃金期，治療選項包括觀察、藥物治療和外科治療，家長應該密切關注嬰兒的皮膚狀態，及早發現並尋求醫療協助。

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