嘉義優鮮上架全家超市　推減塑版「免削皮盒裝鮮切木瓜」

▲▼ 嘉義優鮮木瓜再次進軍全家便利商店 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣出產智慧木瓜再次席捲全家便利商店，縣長翁章梁驚喜現身宣傳短片推薦，於全台超商門市強打輪播，延續熱賣佳績！嘉義縣政府持續輔導水上鄉果樹產銷班第13班，與福和生鮮農產股份有限公司合作，改款推出減塑版的「免削皮盒裝鮮切木瓜」，自10月起於全台4200間全家超商限量開賣，讓消費者在日常生活中隨時享受新鮮、方便的健康水果。

去年秋天，嘉義縣木瓜鮮切水果盒首次進入全家便利超商，深受消費者喜愛，銷售成績亮眼。為回應市場需求，今年縣府與全家再次聯手出擊，希冀持續供應全台消費者最優鮮的秋季木瓜並延續銷售佳績。

▲ 嘉義優鮮木瓜由縣長翁章梁代言廣告 。（圖／嘉義縣政府提供）

農業處表示， 水上鄉果樹產銷班第13班善用智慧農業科技輔助農業生產，藉由系統監控及大數據分析，精準掌握環境變化與作物生長，確保每顆木瓜的高品質。此外，產銷班還透過打造加強型木瓜網室，有效降低風害對植株的直接侵襲，再也不用擔心颱風來襲，才能在秋季穩定地生產出又甜又大的木瓜。

▲ 嘉義優鮮木瓜鮮切水果盒。（圖／嘉義縣政府提供）

本次與全家便利商店再度合作，透過便捷、高效的銷售模式，將新鮮的智慧木瓜供應給全台消費者，只需打開盒蓋，即可品嘗切好的新鮮木瓜，無論是在辦公室、學校或外出旅遊，都能輕鬆享用。

此外，在門市結帳時也可以發現本次木瓜宣傳短片，由嘉義農產最佳代言人翁章梁現身，推廣來自嘉義秋季金賞的美味木瓜；邀請全台民眾前往全家便利商店選購嘉義木瓜水果盒，一起品味來自嘉義的智慧農產精品。