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林內木瓜損失七成仍堅守品質　今、明2日舉辦評鑑及展售行銷

▲林內鄉農會於8月2、3日舉辦「2024木瓜及蔬果列車繽紛樂產業文化活動」，促銷優質木瓜，以鼓舞農友士氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林內鄉農會於8月2、3日舉辦「2024木瓜及蔬果列車繽紛樂產業文化活動」，促銷優質木瓜，以鼓舞農友士氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

林內特產木瓜「紅透台灣」以其獨特風味和豐富營養成分打響名號。雖受凱米颱風受災損七成產量，但農民堅守木瓜產業與品質，並於8月2、3日舉辦「2024林內鄉農會木瓜及蔬果列車繽紛樂產業文化活動」，促銷優質木瓜。縣長張麗善、總幹事黃國洲邀約鄉親採購，品嚐當地當季的美味蔬果。

縣長張麗善表示，林內鄉農會連續今明2天舉辦木瓜暨蔬果行銷活動，不只是林內木瓜，還有鳳梨、芋頭、芭樂茶及稻米，都在這兩天來行銷與推廣；最重要的是「紅透台灣」林內木瓜，林內鄉所種植的木瓜面積廣、品質佳，佔全台的三成，市售十顆木瓜當中約有三顆來自我們雲林，今透過舉辦評鑑及展售行銷，喜歡吃木瓜的朋友一定要選擇林內的優質木瓜。

▲林內鄉農會於8月2、3日舉辦「2024木瓜及蔬果列車繽紛樂產業文化活動」，促銷優質木瓜，以鼓舞農友士氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林內鄉農會總幹事黃國洲表示，受凱米颱風風雨的襲擊，林內的木瓜產業受損相當嚴重，大約折損了七成，颱風之前批發價差不多在每公斤40幾塊，相當穩定，惟風災後隨著產量的減少，將逐步上升，我們一直跟木瓜農合作，輔導無毒、友善栽培，維持高品質的林內木瓜予消費者，歡迎各地消費者蒞臨選購。

黃國洲強調，8月2、3日將舉辦木瓜及蔬果列車繽紛樂產業文化活動，主要為行銷林內鄉在地農產及人文特色，提倡民眾只要搭火車即可至林內鄉體驗休閒農遊、參觀林內人文景觀、購買林內木瓜及在地蔬果，進而提升林内鄉木瓜及蔬果知名度，推動地產地消、減少碳排放、達到淨零碳排的目標。

黃國洲提到，除建立品牌形象、開拓行銷通路以增加農民收益，活動當天更邀集在地農友及青農販賣自種水果與農特產品，民眾可在此購買新鮮、安全、便宜的農產品，現場更提供木瓜及蔬果試吃。

▲林內鄉農會於8月2、3日舉辦「2024木瓜及蔬果列車繽紛樂產業文化活動」，促銷優質木瓜，以鼓舞農友士氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林內鄉所種植的木瓜面積廣、品質佳，今透過舉辦評鑑及展售行銷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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