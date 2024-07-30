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嘉義優鮮前進日本　大久保麻梨子現身力挺台灣農產

▲▼ 嘉義優鮮前進日本福岡、東京接力開賣 再創海外商機！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義優鮮前進日本福岡、東京接力開賣 再創海外商機。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府積極拓展嘉義優鮮農特產品日本市場，精選15個代表性品項，分別於7月23日至29日在日本福岡縣大丸百貨天神店、8月8日至12日在東京車站旁購物中心「KITTE丸の内」試賣與日本朋友們見面，現場準備試吃品嘗和食演活動，吸引民眾的注意、激發好奇心，讓嘉義優鮮在日本活躍展現！

▲▼ 嘉義優鮮前進日本福岡、東京接力開賣 再創海外商機！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

農業處首先在福岡縣大丸百貨推出「嘉義優鮮-嘉義縣農特產品特展」專櫃展售試銷，產品包括特色品種牛奶鳳梨、享譽國際的阿里山精品咖啡和高山茶、國民伴手禮鳳梨酥、天然鮮甜的梅子和金桔果乾、富有濃郁花生及芝麻香氣的調味醬和夾心酥等15項產品。

▲▼ 嘉義優鮮前進日本福岡、東京接力開賣 再創海外商機！ 。（圖／嘉義縣政府提供）

農業處強調，每項產品均由農民生產原料，經由職人嚴格把關加工流程，創造出令人感動幸福豐富的美味，嘉義縣特產首次在福岡大丸百貨登場，吸引許多消費者前來試吃選購。

活動期間也有名人來訪關照，包含農業部次長胡忠一和日籍藝人大久保麻梨子都特別前來，一同推廣優質農特產品，其中日本朋友最喜愛的就是台灣國民伴手禮鳳梨酥，在開展第二天即銷售一空，緊急補貨，其他如果乾、花生醬、芝麻醬也熱銷不斷，阿里山精品咖啡和高山茶也獲得不少族群熱愛，品茗後都表示非常驚艷，拍照留念。

農業處說明，縣府近年積極推廣嘉義優鮮進軍日本市場，今年度計有15項產品通過日本食品輸入審驗，成功在福岡縣大丸百貨進行銷售，此外也是大丸百貨企劃「台灣．您好」台灣祭系列活動，唯一受邀台灣空運直售農特產品的單位。

此次聯合行銷特展開拓日本市場，接下來將於8月8日至12日繼續前往東京車站旁購物中心「KITTE丸の内」行銷，歡迎還沒品嘗過的日本朋友們，以及想念台灣美味的嘉人們，把握機會享受來自嘉義縣的幸福甜蜜滋味。

 

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