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嘉義優鮮前進台北國際食品展　大推阿里山美食饗宴

▲▼ 嘉義優鮮推阿里山美食饗宴，將在台北國際食品展驚豔亮相 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義優鮮推阿里山美食饗宴，將在台北國際食品展驚豔亮相 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣食品界年度盛事台北國際食品展6月26日至29日在南港展覽館登場，嘉義縣政府整合19家優秀業者組團參展，將設置嘉義優鮮館主打「阿里山美食饗宴」，展出精品咖啡、苦茶油、花生醬、地瓜酥、鳳梨、冷凍水產、高山茶等產品，向全國展現嘉義縣的優質農產。

▲▼ 嘉義優鮮推阿里山美食饗宴，將在台北國際食品展驚豔亮相 。（圖／記者翁伊森攝）

農業處指出，縣府推廣嘉義優鮮品牌，把關田間管理及生產技術，幫助農民和業者轉型走向精品化，讓消費者吃到更多元的農特產品。縣府也努力拓展國外行銷通路，今年已率團參加日本及新加坡食品展，深獲國際買家青睞，期望本次台北國際食品展能再獲好評，助業者接到更多訂單。

▲▼ 嘉義優鮮推阿里山美食饗宴，將在台北國際食品展驚豔亮相 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣長翁章梁指出，台北國際食品展聞名全台，嘉義縣已連續多年參展，主推嘉義優鮮產品，嘉義縣出產的生鮮及農特產品品質越來越好，包裝更用心，邀請大家一定要到嘉義優鮮館品嚐嘉義的味道。

▲▼ 嘉義優鮮推阿里山美食饗宴，將在台北國際食品展驚豔亮相 。（圖／記者翁伊森攝）

為讓民眾品嚐獨嘉美味，開幕第一天及第四天在嘉義優鮮館消費滿3000元以上，就可品嚐「阿里山下午茶饗宴」，每日限量50名；展期第二天及第三天消費滿1000元可獲得限定飲品「旺檸綠」，每日限量50名。

▲▼ 嘉義優鮮推阿里山美食饗宴，將在台北國際食品展驚豔亮相 。（圖／記者翁伊森攝）

今年嘉義縣參展業者包含卓武山咖啡農場、東和油脂開發股份有限公司、長壽田國際貿易有限公司、勇伯地瓜酥、宏洋冷凍水產有限公司、蝦覓世界有限公司、好美農漁產業有限公司、科盈食品有限公司、嘉竹商行、上等農作工作室、阿里山極邊山葵農產行、蜂動園、宏展農業行銷科技有限公司、佳食有限公司、真心堡農業科技有限公司、樺憲國際有限公司、御醬生物科技廠、中埔鄉農會及番路鄉農會。

 
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