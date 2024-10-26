林佳龍率團訪瓜地馬拉　「夫人外交」瓜國第一夫人當導遊接待廖婉如

▲瓜地馬拉第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）帶林佳龍夫人廖婉如參訪瓜國景點。（圖／翻攝林佳龍臉書）



記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍以總統特使身分率團出訪，前往聖文森及格瑞那丁祝賀聖國獨立45週年並順訪拉美及加海友邦，訪團日前抵達瓜地馬拉。瓜地馬拉第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）也特別邀請林佳龍夫人廖婉如同行。貝娜多也化身導遊，陪同廖婉如造訪瓜國古城「安地瓜」、「風箏嘉年華」的傳統民俗技藝。

事後，貝娜多（Lucrecia Peinado）也在個人臉書上，貼出和廖婉如參訪互動的影片，兩人多次開心合照，比出愛心手勢，展現「夫人外交」情誼。

林佳龍表示，在雙十慶典前夕，瓜地馬拉第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）女士率領慶賀團來到台灣，最後訪台的時間比原定計劃多出幾天，在這期間，廖婉如接待貝娜多第一夫人參訪奇美博物館，談到文化藝術與教育，兩人一拍即合，而現在這段情誼跨越千里再次相聚，今天貝娜多在有限的時間裡，盡可能的安排帶著廖婉如走訪在地的文化與藝術活動及景點參訪。

每年11月1日是瓜國的掃墓節，就像是台灣的清明節，當地民眾在這天會舉辦風箏嘉年華，放起大型風箏，將心中對先人最深的思念高掛天空，因為他們相信，風箏能將這股思念之情，隨風飛到最靠近先人的地方。林佳龍透露，兩人前往Sumpango市參觀風箏工坊，廖婉如也和貝娜多提到，這和台灣的放天燈文化很相似，或許未來能規劃雙邊的文化交流體驗。

此外，孫潘戈市製作風箏的技術及傳統文化，目前也正在申請聯合國教科文組織非物質文化遺產，當地市長Carlos Enrique Cubur將當地彩繪帽以及傳統婦女手工編織的服飾，送給貝娜多及廖婉如，也邀請廖明年一定要來到現場，感受風箏嘉年華的熱鬧與魅力。

貝娜多也安排參訪安地瓜Antigua古城，這是瓜國的舊城市中心，也是世界知名旅遊景點，1543年建城，曾是西班牙殖民地，在1979年被聯合國列為世界遺產，保存許多完整的巴洛克建築，道路則是古代的石頭地板，在這裡沒有高樓，只有大量鮮豔色彩為底的平房。

兩人也參觀馬雅文明展覽，欣賞當地4位年輕人組成的四重奏團隊及瓜地馬拉的傳統民俗舞蹈，林佳龍也打趣，「相信婉如現在可能比三度訪問瓜地馬拉的我，還要熟悉這座美麗的國度！台灣與瓜地馬拉是共同享有自由、民主與人權價值的堅實夥伴，期盼這趟出訪行程，能讓國人更加認識友邦國家，也希望未來能彼此攜手互助，為世界繁榮共同努力。」