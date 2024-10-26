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美日韓國安顧問會議　關切北韓派兵俄羅斯及台海和平

▲美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（圖／路透社）

▲蘇利文與日韓國安顧問展開會議，聚焦台海和平與北韓派兵俄羅斯議題。（圖／路透社）

文／中央社

美、日、韓國安顧問今天在華府開會，這是去年8月3國領袖在美國大衛營召開峰會的延伸。會議嚴重關切北韓於俄羅斯部署軍隊，呼籲兩國勿共同對烏克蘭作戰。會議也強調台海和平的重要性。

美國國安會顧問蘇利文（Jake Sullivan）、日本國家安全保障局長秋葉剛男、韓國國家安保室長申源湜今天召開第2次3方國安顧問會議。

這是美國總統拜登（Joe Biden）任內第5次，也是他與韓國總統尹錫悅、日本時任首相岸田文雄去年8月在美國召開首屆「大衛營峰會」的後續會議。

白宮今天發布新聞稿指出，蘇利文等人對北韓軍隊近期進駐俄羅斯表示嚴重關切，北韓軍隊有可能與俄羅斯共同對烏克蘭作戰，這顯示北韓與俄羅斯日益深化的軍事合作關係，也違反聯合國安理會對武器及彈道飛彈交易的決議。

美日韓國安顧問呼籲俄羅斯與北韓停止這些行為，因為這將把俄羅斯野蠻、非法入侵烏克蘭的戰爭，擴大到歐洲及印太地區。他們也重申支持烏克蘭自我防衛的承諾，將協調支援烏克蘭恢復能源設施、復原與重建，並追究俄羅斯的責任。

就印太地區情勢，3人強烈反對片面以武力或脅迫改變現狀的企圖，重申維護基於「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）的全球海洋秩序、自由航行及飛越權。他們也強調維持台海和平、穩定的重要性，並呼籲以和平方式解決兩岸問題。

3人並檢視3國領袖在「大衛營峰會」倡議的多項合作項目，包括聯合演習、培養科技人才、高層對話機制等。也討論未來的合作，將涵括強化關鍵礦物供應鏈、促進可信賴電信網路在印太地區的建設、海事及網路安全等。

蘇利文等人譴責北韓從事非法武器交易、惡意網路活動、派遣勞工到海外工作以資助北韓發展大規模毀滅性武器與彈道飛彈；承諾持續共同打擊這些行為。

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