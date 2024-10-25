李多慧遊永靖影片3天破10萬！隱藏版國際級美景「成美文化園」引關注

▲李多慧造訪隱藏版國際級美景成美文化園。（圖／成美文化園提供）

生活中心／綜合報導

駐台北韓國代表處首位韓國名譽宣傳大使李多慧，近日巡遊苗木之鄉永靖，並造訪隱藏版國際級美景「成美文化園」，遊記影片上線三天吸引逾十萬人次觀看，網友直呼「原來台灣有這麼美的地方」。影片中的永北村210年老茄苳樹，不僅在Google上被標記為「永靖李多慧樹」，也引起知名作家陳思宏關注。

彰化永靖富含文化與歷史底蘊，李多慧在遊記中除了到當地的四芳社區看生態池、造訪在地信仰中心「永安宮」，還到彰化名勝成美文化園參訪百年珍稀樹種及縣定歷史建築「成美公堂」。李多慧在園區搭乘遊園車、品嚐美食，並在全新的婚宴會館「松緣會館」中首度穿上婚紗，網友紛紛留言「美翻了!」

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同樣引起網友熱議的成美文化園，為了讓更多人認識永靖及成美文化園，也在下月推出為期兩個月的李多慧限定活動，凡是2024年11-12月，入園分享FB貼文即可獲得限量李多慧明信片、到指定永靖老街景點與商家消費還可享成美文化園門票半價優惠。

這次邀請李多慧遊永靖的成美文化園及頂新和德文教基金會，希望能以「一鄉一企業」的精神，與地方社區和鄉親共同努力，讓更多國內外旅客認識永靖的美好，持續推動地方發展。李多慧遊永靖：https://tinyurl.com/2w4fpa2d