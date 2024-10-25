住宿一天800！日本夫妻來台「3天2夜花費驚呆」：真的超便宜

▲許多日本人都會朝聖西門町。（示意圖／記者項瀚攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多台人嫌棄國旅費用高，而一對日本夫婦來台3天2夜，大讚住宿便宜、美食也好吃，且交通又方便，總計花了12萬多日圓，等於一人吃住行只花了台幣1萬3000元左右。此外，夫婦認為台灣飯店CP值高，卻引來鄉民吵翻，「台北、高雄平日的價格本來就不貴」、「真假啦，敢不敢去墾丁啦」。

一名網友在PTT表示，在Threads看到一對日本夫婦來台旅遊，大讚觀光真的很便宜，「三天兩夜吃住行只花12萬日圓，平均一人六萬日圓（13000台幣）！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本夫婦也列出開銷，餐費1萬8848日圓、住平價飯店7716日圓、機票8萬2720日圓、漫遊3天2778日圓、捷運儲值4167日圓，總計12萬2711日圓，平均一人花6萬1356日圓，換算新台幣1萬2900多元，確實如上面所說大概1萬3000元有找。

日本夫婦也特別提到，這次住宿CP值很高，步行台北車站約15分鐘，「房間還配有淋浴和馬桶，品質也相當不錯」，強調真的超級便宜。交通方面，夫妻倆全靠捷運、走路與搭公車十分方便。

日本夫婦也暖喊，「台灣人真的很溫暖、友善，而且食物既便宜又美味」，他們期待下次再來台灣旅遊。

對此，原PO好奇查了住宿價格，兩晚只要1600元左右，等於一晚才800元，「離捷運大橋頭走路8分鐘，離捷運雙連走路12分鐘，步行可到寧夏夜市、延三夜市」，讓原PO直呼，「有沒有日本人到台灣旅行，比留在日本國內旅行還便宜的八卦？」

底下網友熱議，「謝謝你喜歡台灣」、「這甚麼神奇民宿」、「真假啦，敢不敢去墾丁啦」、「應該就市區的商旅，不是景點的旅館」、「請日本人多來台灣」、「台北、高雄平日的價格本來就不貴」、「台北商旅跟一些平價汽車旅館還不錯」、「台灣住宿房間比日本大多了」、「住過一晚900元的還是過年期間，牆壁很薄隔壁說話都能聽到，房間很小但環境乾淨」。