與潭美颱風同在低壓帶「康芮不一定往北」　粉專曝侵台機率

▲潭美、康芮颱風位於同一個大低壓帶內，很可能會相互影響。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

今天上午生成的康芮颱風，與潭美颱風共存在西北太平洋，前中央氣象局長鄭明典說，2個颱風在同一個大低壓帶，很可能相互影響，而北方的副高持續偏強，康芮不一定會往北。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，康芮颱風下周二抵達日本琉球南方、菲律賓東方時，將會北轉，靠近、侵襲台灣的機率偏低。

鄭明典今在臉書PO出西北太平洋2個颱風的位置現況，並指出潭美雲系總算比較像颱風，持續往南海移動，康芮颱風雲系還在組織中，目前也是偏西移動。

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他說，這2個颱風位於同一個大低壓帶內，所以很可能會相互影響。而北方的副高持續偏強，康芮還不一定會往北，需要再觀察幾天。

▲潭美、康芮颱風路徑預測。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今表示，康芮未來4天在太平洋高壓導引下，會先偏西快速移動，下周二抵達日本琉球南方、菲律賓東方時，正好來到高壓邊緣，將會北轉，後期再轉向東北的機率較高，要靠近、侵襲台灣的機率偏低。



粉專指出，潭美颱風未來48小時會朝西移動，重整旗鼓後會略為增強，抵達海南到南方、越南東岸時，環流配置改變，將會大迴轉，此時所處的風切偏強，海水熱焓量稍低，不利颱風生存，強度逐漸減弱，目前資料要靠近台灣的機率也是偏低。

粉專強調，目前2個颱風要侵襲台灣的機率都很低，但秋颱多變化，持續追蹤。中央氣象署表示，菲律賓東方至關島海面為大低壓區，未來颱風位置、強度及路徑仍有較大不確定性，將密切觀察。

氣象署預報員劉宇其說，預估康芮颱風下周一、二進入菲律賓東方海面，再北轉前進琉球，部分模式資料顯示北轉位置較接近台灣，路徑仍有不確定性，持續觀察，而潭美颱風迴轉接近台灣的機率比較低，進入南海發展條件不好，會減弱為熱帶性低氣壓。