移民署築夢計畫開始報名　鼓勵新住民勇敢追夢

▲講師劉明鳳(右二)以梔子花、蝶戀花等調製果凍配色。（圖／移民署南區事務大隊嘉義市服務站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

第11屆新住民及子女築夢計畫開始報名了！移民署南區事務大隊嘉義市服務站辦理家庭教育課程，特別邀請第10屆獲獎者劉明鳳分享築夢心路歷程，鼓勵新住民朋友報名，勇敢追夢、圓夢，實現自我。

▲越南新住民梅英(左)和女兒一起品嘗水果凍冰棒。（圖／移民署南區事務大隊嘉義市服務站提供）

從大陸湖北來臺20多年的劉明鳳，起初在家照顧公婆、孩子，後來她開始創業，從網路販賣家鄉味甜酒釀為起點，到現在她將家中老木屋修復，並開設實體店面。由於劉明鳳曾深刻體會家庭照顧者的辛勞，因此特別將店內的閒置空間作為公益使用，安排水果凍冰棒、果凍花等手作課程，提供新住民朋友及家庭照顧者可以放鬆心情、舒緩壓力的空間。這個構想，讓她入選第10屆築夢計畫「社會公益服務組」，獲得獎金8萬元。

▲講師劉明鳳展示水果凍冰棒成品。（圖／移民署南區事務大隊嘉義市服務站提供）

劉明鳳分享，參加計畫讓她學會撰寫計畫書、籌備活動、使用Google 表單整理資料，以及如何核銷經費，不僅圓了夢，自身技能也提升許多，對於正處在創業路上的她助益良多。劉明鳳透過分享自身築夢的心路歷程，鼓勵有興趣且符合資格的新住民朋友踴躍參加築夢計畫，實現自我。劉明鳳現場也和大家一起製作水果凍冰棒，大家玩得不亦樂乎。

▲印尼新住民玉蓮(右)和女兒們分工合作製作水果凍冰棒。（圖／移民署南區事務大隊嘉義市服務站提供）

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，新住民及子女築夢計畫開辦迄今，已協助6百多人圓夢。第11屆的築夢獎金提高為10萬元，報名期間至113年11月25日止，詳情可至移民署網站或新住民培力發展資訊網查詢，歡迎有興趣的新住民及其子女踴躍報名。