嘉義地檢署關心新住民　攜手移民署反詐騙宣導

▲避免新住民成為受詐肥羊，嘉義地檢署與移民署嘉義縣服務站齊「新」反詐 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近年來詐騙手法日新月異，為提升新住民的防詐意識，避免被騙受害造成金錢損失，嘉義地檢署與移民署嘉義縣服務站合作，指派盧浩權觀護人參加新住民家庭教育活動，進行識詐、反詐宣導。

盧浩權表示，隨著網絡交易行為日益普及，加上行動通訊APP及社群網站的興起，詐騙手法更多樣化，使得詐騙案件層出不窮。盧觀護人分享各種常見的詐騙手法，常見詐騙手法包括假交友戀愛、假求職徵才、人頭帳戶詐騙、假冒公務員、假借中獎通知、假網拍、解除分期付款等，不論手法為何，都是利用話術及人性的弱點達到詐騙目的，也提醒與會的新住民朋友及國人配偶「小心查證」，勿輕易提款、匯款或出借帳戶，如有疑慮可撥打反詐專線165查證。

移民署嘉義縣服務站專員黃意閑表示，面對截然不同的文化與生活，除了可能面臨語言障礙、文化差異和法律不熟悉等問題，使得他們更容易成為被詐騙的目標。而事發後，也可能因種種溝通上的障礙，導致難以即時向外尋求幫助，使移民工、新住民的詐騙案件更加猖獗。過去也曾有菲律賓籍新住民因為聽信詐騙集團假扮的仲介所言，差點淪為詐騙集團人頭帳戶，成為跨國洗錢的共犯。

移民署強調，針對不會講中文的新住民，我國政府提供外來人士在台生活諮詢熱線「1990」供新住民及時諮詢，服務語言包括中、英、日、越南、印尼、泰國及柬埔寨等七種，越南、印尼、泰國及柬埔寨四國語言服務時間為週一至週五上午九時至下午五時，中、英、日則為廿四小時全年無休。