移民署連手地檢署　宣導犯罪被害人保護制度

▲移民署高雄市第一服務站於16日辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今(16)日辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」，邀請南投地檢署檢察長黃元冠擔任講座，宣導犯罪被害人保護制度，以提升新住民法令知能。會中也宣導多元支付服務措施，讓民眾繳納各項移民業務規費更加便捷及安全。

為落實被害人權益保障，政府修正「犯罪被害人保護法」，並變更法案名稱為「犯罪被害人權益保障法」，自112年7月1日施行來已滿周年。

黃元冠表示，修法之八大工作重點，包含保護案件不漏接、訴訟資訊獲知權、國民法官法案件中對於被害人資訊之蒐集與呈現、修復式司法、被害人權益告知、被害人保護措施、犯罪被害補償金審議之變革等。

他並進一步介紹有關犯罪被害人家屬急難救助、喪葬費用、補償金的申請、媒體報導處置、人身安全保護及重傷犯罪被害人家庭照顧等諸多服務計畫，參與課程的新住民大讚政府對人權的重視及保障作為，直呼能在臺灣生活很幸福。

另外，移民署為便利民眾繳納各項移民業務規費，並配合行政院推動行動支付普及政策，自109年7月1日起開放民眾於各直轄市、縣(市)的25個服務站及7個機場港口櫃檯，推出臨櫃信用卡及行動支付服務，除結合線上申辦繳納規費方式外，還提供包含信用卡、虛擬帳戶、Web ATM、帳戶轉帳及四大超商（7-11、全家、萊爾富及OK超商）等多元支付服務，大家可多加利用。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，移民署每個月辦理新住民家庭教育宣導活動，除了帶來實用的福利資訊及法令新知外，學員還可取得歸化我國國籍所需的上課時數，歡迎新住民朋友們踴躍參加，相關課程資訊可逕洽高雄市第一服務站，電話：07-7151660。