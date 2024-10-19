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移民署攜手雲林青年培力工作站　分享地方創生經驗

▲移民署每年召開新住民關懷網絡會議，除整合各網絡單位資源，力求更貼近在地需求。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲移民署每年召開新住民關懷網絡會議，除整合各網絡單位資源，力求更貼近在地需求。（圖／記者蔡佩旻翻攝

記者蔡佩旻／雲林報導

移民署南區事務大隊雲林縣服務站舉辦「113年度雲林縣新住民關懷網絡會議」，超過20個網絡夥伴共襄盛舉，除了講解新住民日常相關法令及相關社會福利資源外，會議特別邀請國家發展委員會補助之113青年培力工作站「在地旅人」分享地方創生經驗，首次將地方創生團體導入並與新住民關懷網絡聯結。

移民署每年召開新住民關懷網絡會議，除整合各網絡單位資源，力求更貼近在地需求，雲林縣政府社會處長林文志說明雲林縣政府對於照顧新住民及新二代之各項措施。另外邀請雲林地檢署觀護人廖品涵分享行政院打詐新四法，說明詐騙不法態樣，如網路購物詐騙、假投資詐騙及中獎通知等，並請與會夥伴們提醒身邊的新住民朋友。

▲移民署每年召開新住民關懷網絡會議，除整合各網絡單位資源，力求更貼近在地需求。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲社會處長林文志說明雲林縣政府對於照顧新住民及新二代之各項措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

政府目前正推動地方創生2.0政策，並規劃在2025年起將政策延伸為3.0「打造永續共好地方創生計畫」，以吸引青年回鄉、進行在地青年培力，減低少子化的衝擊，此次會議特別邀請「在地旅人」執行長康慧賢，說明青年培力工作站的運作模式，分享創生團體支援內容及成功經驗，並邀請各與會夥伴共同合作，提升在地創生成效。

移民署雲林縣服務站黃仲傑表示，許多雲林在地的新住民在各網絡夥伴的協助下，學會美容美甲、廚藝等職能，並在各地開設店家，為地方經濟努力，新住民其實也是地方創生的生力軍，未來透過地方創生團體的協助，期許雲林縣新住民及新二代的努力可以被更多人看見，並將持續攜手網絡夥伴共同營造永續、共榮、共好的友善環境。

▲移民署每年召開新住民關懷網絡會議，除整合各網絡單位資源，力求更貼近在地需求。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲會議特別邀請國家發展委員會補助之113青年培力工作站「在地旅人」分享地方創生經驗，首次將地方創生團體導入並與新住民關懷網絡聯結。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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