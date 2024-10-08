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培植新住民夥伴　台南打造國際觀光多國語友善旅遊環境

▲台南市觀光旅遊局主辦，中華台越新住民關懷協會協辦的「2024年台南市政府觀光旅遊局新南向旅遊導覽人員培訓」， 日前完成培訓31名外籍新住民夥伴參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市觀光旅遊局主辦，中華台越新住民關懷協會協辦的「2024年台南市政府觀光旅遊局新南向旅遊導覽人員培訓」， 日前完成培訓31名外籍新住民夥伴參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為配合中央新南向政策，台南市觀光旅遊局主辦，中華台越新住民關懷協會協辦的「2024年台南市政府觀光旅遊局新南向旅遊導覽人員培訓」， 日前完成培訓，本次計有印尼、泰國、馬來西亞、香港及越南等共計31名外籍新住民夥伴參與，由觀旅局授予結業證書，成為台南國際觀光友善旅遊服務人才生力軍。

▲台南市觀光旅遊局主辦，中華台越新住民關懷協會協辦的「2024年台南市政府觀光旅遊局新南向旅遊導覽人員培訓」， 日前完成培訓31名外籍新住民夥伴參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南是台灣的歷史文化起源地，並被美國有線電視新聞網(CNN)列為2024年最佳旅遊地「best places to visit in 2024」，同時入選Booking.com的「全球十大永續旅遊目的地」及英國《國家地理旅遊》雜誌的「2024年全球最酷旅遊景點」。台南豐富的歷史文化及多樣的街頭小吃為其贏得國際讚譽，今年適逢「台南400」，特選於台南舉辦的2024年台灣燈會及台灣文博會等國家級活動，更是吸引大量國內外旅客。未來，台南市政府團隊將持續推展國際觀光行銷、舉辦優質活動、並提升多國語言友善旅遊服務，讓來自世界各地的旅客體驗台南的深厚文化與友善氛圍。

台南市觀旅局長林國華表示，培訓計畫是為了持續培養具備多國語能力及跨文化理解的專業導覽人才，針對有志投入觀光產業的新住民、新二代、外籍工作者及外籍學生進行培訓，為來自新南向國家旅客提供專業友善旅遊服務。

▲台南市觀光旅遊局主辦，中華台越新住民關懷協會協辦的「2024年台南市政府觀光旅遊局新南向旅遊導覽人員培訓」， 日前完成培訓31名外籍新住民夥伴參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林國華說，培訓課程內容涵蓋台南文化歷史介紹、導覽素養、旅遊行程設計、領團實務、戶外導覽解說及數位影像製作。今年新增實際導覽實作訓練，實際導覽景點於安平古堡、安平樹屋、赤崁樓、大天后宮、台南孔廟、林百貨等知名景點進行導覽實作，切實提升解說技巧，展現台南的城市魅力。該計畫從2021年至今，已成功培育了103名具跨國文化背景的導覽人才，期以新南向國家新住民夥伴為國際旅遊服務人才培育基礎，為台南的國際旅遊市場注入更多新能量，提升台南作為國際旅遊目的地的競爭力。

▲台南市觀光旅遊局主辦，中華台越新住民關懷協會協辦的「2024年台南市政府觀光旅遊局新南向旅遊導覽人員培訓」， 日前完成培訓31名外籍新住民夥伴參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

中華台越新住民關懷協會理事長郭啓瑞表示，感謝觀光旅遊局大力推動觀光新南向，透過此輔導計畫，讓協會能持續協助新住民及外籍人士提升專業技能，推廣台南的國際旅遊景點，亦可幫助新住民及外籍人士在台融入生活，並推動發展觀光產業發展，為台南的國際旅遊增添亮點。期能透過具備多國語能力及跨國文化敏感度的專業導覽人員，進一步提升台南國際旅遊友善服務，成為新南向及其他國際旅客的首選旅遊目的地。

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