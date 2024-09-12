響應世界安寧日竹市衛生局辦徵文競賽

▲徵文自113年9月12日至10月12日止。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

每年10月的第二個星期六是「世界安寧日」，為響應今年10月12日為世界安寧日，新竹市衛生局特別辦理徵文活動，徵文自113年9月12日至10月12日止，主題為「暖暖的再見、最美的告別」，期望透過徵文活動，來提升社會大眾及醫護照護人員對安寧緩和醫療和病人自主權利的意識與認知，鼓勵民眾分享出正向面對生命價值的尊重與觀念、讓愛延續，也讓醫病之間能有更好的信任與和諧關係，在生命的終點不留下任何遺憾。

新竹市衛生局長陳厚全表示，安寧療護可以幫助末期病人，透過事先的心願表白、家人支持及妥善安排，減少緊急醫療、加強支持性的醫療照護，讓病患擁有生命的尊嚴與生活品質，最後完成善終。此次徵文以藉由徵求面對生命終點之照護經驗、安寧療護服務感人的故事為主題，寫下自己人生待辦事項、與家人曾有的生命對話及末期醫療的選擇與安排等，讓民眾能透過文字的力量，一同認識並重視安寧善終及安寧緩和醫療的重要性。

衛生局說明，此次徵文比賽時間自113年9月12日至10月12日止，分為醫事人員、一般民眾及學生3組，各組取前三名及佳作二名，分別有獎金（商品禮卷）3仟、2仟、1仟、5百元及獎狀1張，預定113年12月底前於衛生局官網公布得獎名單( https://dep.hcchb.gov.tw/ch/index.jsp )，113年度安寧療護徵文活動簡章( https://gov.tw/D3A )歡迎民眾踴躍報名參賽。

衛生局補充，竹市目前提供的安寧療護服務包含安寧病房（臺大新竹醫院及市立馬偕兒童醫院）、安寧共照服務（臺大新竹醫院、新竹馬偕醫院、新竹國泰醫院、國軍新竹醫院及南門醫院）及安寧居家照護（臺大新竹醫院、新竹馬偕醫院及新竹國泰醫院），民眾可依據自己本身狀況需求選擇安寧服務方式，相關資訊可至衛生福利部預立醫療決定、安寧緩和醫療及器官捐贈意願資訊系統首頁查詢( https://hpcod.mohw.gov.tw/HospWeb/ )。