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守護長者健康　竹市老人免費健檢9／2起預約登記

▲新竹市113年老人免費健康檢查將於9月2日開始預約登記至9月11日止。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市113年老人免費健康檢查將於9月2日開始預約登記至9月11日止。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市113年老人免費健康檢查將於9月2日開始預約登記至9月11日止，健檢日期自9月12日至10月31日止，市府社會處今年結合竹市13家醫療院所辦理老人免費健康檢查，預計服務9,708人。新竹市代理市長邱臣遠表示，謝謝長輩們過去的辛勞，為這座城市的打拼，市府在重陽節前夕提供免費健檢，來守護及照顧長者們的健康。

邱臣遠表示，市府致力落實高虹安市長「老幼共好、幸福友善」施政策略，積極推動各項社會福利服務來照顧長輩，包括持續發放安老津貼每月3000元，每年重陽節前夕每位65歲以上長輩2000元重陽敬老禮金及年滿百歲的長輩再加發6,000元。自112年起，更擴大核發55-64歲原住民長輩2,000元重陽敬老禮金，同時也讓敬老卡及愛心卡使用更多元，在市府團隊的努力下，新增可租借國民運動服務中心場地服務、開放搭乘台鐵、國道客運，以及持卡可到農會消費，都是讓長輩有感的幸福施政！

社會處長黃佳婷表示，目前竹市65歲以上人口數共計6萬9062人，佔竹市人口15%，市府照顧長輩身體健康，每年重陽節前夕都會辦理老人免費健康檢查，今年增加2家配合的醫療院所，讓長輩多了選擇，同時名額也較去年增加1,079人，期盼更多的長者透過健檢為自己的健康把關，進而讓長輩們都能「樂活新竹市、幸福呷百二」！

社會處表示，老人免費健康檢查的服務對象為設籍在竹市的65歲以上長輩（民國48年12月31日前出生），可在9月2日起向受檢醫院電話或網路預約登記服務，至名額額滿或9月11日為止，合作醫療院所包含國立台灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院（採網路預約）、國軍桃園總醫院新竹分院、新竹國泰綜合醫院（採現場預約）、新竹馬偕紀念醫院、南門綜合醫院、新竹新生醫院、和平醫院、新中興醫院、安慎診所、億安診所、陳建銘婦產科診所、陳志成耳鼻喉科診所及台安耳鼻喉科診所，共13家醫療院所。

社會處補充說明，今年度的老人免費健康檢查項目，包含醣化血紅素、胸部X光攝影、心電圖、甲狀腺刺激素免疫分析TSH（EIA/LIA）、肝癌篩檢（AFP胎兒蛋白檢驗）、尿酸、量腰圍、失智症早期篩檢（AD8極早期失智症篩檢量表）等項目。而去年接受健檢的69歲陳爺爺分享他的心得表示，因預約市府推動的老人免費健康檢查活動，發現肺部有一塊小陰影，因發現的早，後續也積極地配合追蹤治療，很感謝醫療院所的細心檢查，讓他能更健康安心的陪伴家人。

社會處呼籲，歡迎長輩參加免費健康檢查，可以了解自身的身體狀況，早期發現、及早就醫，同時也可以預防疾病，此外也提醒為人子女者鼓勵家中長輩參加，了解長輩的身體健康變化，對於老人免費健康檢查相關細節及建議事項，歡迎撥打1999或社會處專線03-5352653洽詢。

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