轟林右昌人馬危害基隆！　國民黨爆海科館長耍官威、霸凌員工

▲國民黨召開「林右昌人馬惡名昭彰 先有嫡系議員涉貪 後有海科館弊案？」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨今（25日）召開記者會指出，基隆前市長林右昌人馬仍持續危害基隆，不但嫡系市議員張顥瀚因為涉入詐領助理費弊案，遭到羈押禁見。另，林任內的教育處長陳素芬，接任海科館館長後，持續霸凌基層員工，造成員工心理創傷，並涉及以標案照顧自己人。以民進黨的標準來說，已經是重大弊案，教育部應該介入調查，還給海科館更好的發展，還給海科館員工公道。

發言人楊智伃表示，張顥瀚在操作基隆惡罷時期，第一個將他的服務處設置為罷免連署站。現在檢調更因為他涉嫌詐領助理費70萬元，遭到收押禁見。楊智伃指出，張顥瀚詐領助理費的手法，其中60萬是以低薪高報壓榨助理的方式進行，甚至以母親為人頭詐領10萬元。林右昌雖然已經卸任，但是張顥瀚以及林右昌的蝦兵蟹將，繼續留在基隆，給基隆帶來弊案跟麻煩。

副發言人康晉瑜則指出，日前陳素芬被週刊爆料，在職場裡面霸凌員工，怒聲斥責所有在海科館裡的基層同仁。週刊爆料的錄音帶中，清楚可以聽到，陳素芬面對員工特休申請，甚至直接怒斥「乾脆退休算了」。還有海科館內的獸醫師，竟然因為執行法定的受訓工作，也遭到高分貝責斥。陳素芬甚至大喊，「海科館不是人才培訓機構」。

康晉瑜說，陳素芬在面對記者詢問時，還否認有霸凌的事情，但是相關的爆料影音畫面，甚至持續在社群平台Threads上被公布出來，一再顯示陳素芬嚴厲的怒斥員工。康晉瑜批評，陳素芬這樣的行為「不是假面酷吏耍官威，什麼是耍官威呢？」

「陳素芬涉嫌用標案照顧自己人」，國家政策研究基金會副執行長凌濤更進一步揭露， 2021年6月1日，海科館公告採購案決標廠商為「智崴資訊科技股份有限公司」，決標金額6,498萬元。不過，根據爆料內容，智崴第一次不符合資格遭淘汰，卻在第二次得標。同時，該標案仍有兩家廠商投標，為何第一次招標時，符合資格的兩家沒有得標？

凌濤指出，標案招標兩次，第一次廢標，廢標的理由是所有的廠商都未達及格分數七十五分。第二次的標案，有三家廠商投標。然而這三家廠商的投標金額太接近了啟人疑竇。其中一家廠商叫做歐也空間設計，另外一家叫頑石國際，剛好兩家廠商投標都6500萬。智崴資訊科技有限公司可以只以少兩萬塊的價格，以6498萬精準得標，中間有沒有陪標廠商的可能性？智崴有沒有事先知道其他兩家投標廠商的金額而調低兩萬塊？這樣標案有重大的疑點，難道檢調與相關的政風不介入調查嗎？

凌濤表示，更關鍵之處在於標案的期間公開決標的公告日期是2021年6月1日。而陳素芬的二兒子廖崧竹在履歷上，寫明了自己在2019至2022年間任職智崴資訊有限公司。也就是說，這個標案決標的時候，廖崧竹就任職在智崴科技有限公司。陳素芬難道不避嫌嗎？凌濤指出，這是一個清清楚楚的弊案，難道教育部還要無視於這種弊案在你教育部的眼皮底下發生嗎？

