戲劇性變化！綠成功擋下徐巧芯修法　表決到一半藍急轉彎「沒異議」

▲立法院25日院會。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍委徐巧芯提案修《民防法》，擬取消「支援軍事勤務」，被質疑瓦解民防。今（25日）院會處理該修法提案，民進黨團提案退回，現場藍委喊「有異議」進入表決階段，表決到一半，現場藍綠委不斷互嗆，但此時出現戲劇性變化，國民黨團書記長林思銘突然走到主席台前喊「沒異議」、「沒異議」！院會表決直接取消，徐巧芯提案遭綠營成功退回程序委員會。

徐巧芯提案《民防法部分條文修正草案》，指出鑑於教育部將學生資料列冊演變青年服勤團前例，以及避免法律賦予民防團無條件支援軍事勤務的可能性，草案將提及學校在校生相關文字刪除，部分條文中「軍事勤務」等詞彙也被刪除。

今院會中討論事項階段，民進黨團提案將徐巧芯修法版本退回程序委員會，原先現場只有綠委喊聲「沒異議」，經立法院長韓國瑜多次確認，才有現場藍委急喊「有異議」，因此進入表決階段，而現場藍綠委也互嗆，有藍委痛罵綠營讓學生上戰場，綠委則反批藍營造謠、裂解民防。

但表決到一半弔詭的事發生了，民進黨團成員都已投票贊成退回、民眾黨團成員則投票反對，然而，直到表決剩七秒，國民黨大部分立委都還沒投票。國民黨團書記長林思銘突然走到主席台前喊「沒異議」、「沒異議」！該案表決到一半臨時終止，最終該案成功退回程序委員會，現場委員也一陣錯愕。

