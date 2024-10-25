綠黨團指總預算案推進「二分之一步」　曝藍白留一伏筆

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

經昨（24日）朝野協商後，卡關多時的中央政府總預算排入11月1日院會議程。民進黨團幹事長吳思瑤今受訪時表示，過往朝野協商議定日程時，都會有幾個文字「行政院長總預算詢答結束後，交付委員會審查，各黨同意不提復議。」這是過去慣例，但藍委王鴻薇說是得寸進尺，總預算往前推進，但也只是二分之一步，後續交付委員會審查在野黨還沒有同意，也可能是預留伏筆，要在付委審查階段阻擋，社會可以持續觀察。

吳思瑤透露，民進黨立委啟動在議場前面排班，是希望將總預算列入議程，否則藍白連議程都不給列，當然總預算無法進入下一個步驟，所幸經過昨天三個多小時協商後，今天總預算順利列入議案中，韓國瑜可以直接宣讀朝野協商結論，向大會報告：總預算往下一個進程推進，卓榮泰可以率領行政院團隊在11月1日11月5日進行總預算報告跟詢答。

吳思瑤指出，歷經三次協商以及昨天的討論，終於讓總預算往前推進，雖然進一步就是一步，但也只是二分之一步，循過去的協商案例，歷次預算會期協商總預算日程之際，朝野都會共同議定幾個文字，就是「行政院長總預算詢答結束後，交付委員會審查，各黨同意不提復議。」

吳思瑤強調，這幾個關鍵字是過去數十年來慣例，昨天國民黨立委王鴻薇說這次得寸進尺，但這是正常程序，遺憾藍白還是只讓總預算進二分之一步，後續交付委員會審查在野黨還沒有同意，也可能是預留伏筆，可能在付委審查階段阻擋，社會可以持續觀察，展現民意力量讓藍白立委回到正常程序，立委工作就是審預算，不審預算就是瀆職。

