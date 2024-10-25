《民防法》遭綠退回！藍決策急轉彎　黨團內部認：溝通失誤

▲立法院院會，朝野再度進行表決。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委徐巧芯提案修《民防法》，不過今（25日）院會處理時，綠營提案要求退回程委會，部分藍委喊「有異議」，表決到一半國民黨團書記長林思銘突然走到主席台前喊2聲「沒異議！」讓綠營成功將該案退回。對於藍營內部決策急轉彎，據了解，國民黨不希望「總預算」的主訴求失焦，且不想進入兩岸議題，但由於早上黨團大會中，內部忘了先向藍委們溝通好，導致表決時讓不少藍委相當錯愕。

徐巧芯提出的《民防法》修正草案出現在今天院會討論事項議程，徐巧芯在提案說明指出，鑑於教育部將學生資料列冊，演變青年服勤團前例，以及為避免法律賦予民防團無條件支援軍事勤務可能性，因此提案修法，草案中刪除「支援軍事勤務」等文字。

今院會中討論事項階段，民進黨團提案將徐修法版本退回程序委員會，原先現場只有綠委喊「沒異議」，經立法院長韓國瑜多次確認，才有現場藍委急喊「有異議」，但在表決剩七秒時，林思銘突然走到主席台前喊「沒異議」、「沒異議」，最終該案成功退回程序委員會，不過藍委舉措也讓大家一陣錯愕。

據了解，林思銘的大動作其實是黨團幹部做的決策，藍營不希望在總預算僵局未了結前進入兩岸議題，因而偏離了總預算的主訴求。但這樣的決定，黨團幹部並未在今早的黨團大會向藍委說明，導致在韓國瑜詢問是否有異議時，多數藍委一時之間還不知如何反應，有部分藍委只能先說有異議。

據悉，在林思銘尚未衝到主席台前喊「沒異議」前，甚至有藍委快速打電話給法案助理，詢問到底該如何投票，表決過程相當緊張。

黨團幕僚指出，林思銘的「沒異議」就是黨團的決策，目前先讓該案退回程序委員會，至於後續是否將待總預算處理完後再提到院會處理，黨團內部將再開會決定。



