今國會改革釋憲結果出爐　綠黨團坦言緊張：後續會啟動因應配套

▲立法院司法法制委員會。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今年5月底三讀通過國會職權修法，民進黨團、行政院、總統賴清德、監察院認為有違憲之虞，先後聲請釋憲及暫時處分。憲法法庭今（25日）下午3時宣示判決。民進黨團幹事長吳思瑤今（25日）受訪時坦言有點緊張，但樂觀以對，釋憲後會做該做的事，啟動必要配套因應。吳也透露，藍營頻頻對外撂狠話，似乎已經預見結果會違憲，不知道從哪得到消息，但不要對自己怎麼沒信心。

立法院5月底三讀通過「國會改革」相關法案，經總統賴清德簽署公布後，於6月26日生效。不過法案引起多個中央政府機關不服，法案生效當天，民進黨立院黨團就向憲法法庭提出聲請，之後總統府、行政院、監察院也陸續聲請釋憲，並請求憲法法庭作出暫時處分。憲法法庭最後將4個機關的聲請案併案審理，並於7月間開庭，於7月19日做出暫時處分的裁定。而今下午釋憲結果將出爐。

對於今日下午釋憲結果將出爐，吳思瑤坦言，自己有點緊張，沒有人預先知道結果跟內容、包含民進黨團，黨團做足一切準備，也對於國家憲法制度做這麼多理解，有信心取得憲法法庭認同，但釋憲結果會落在什麼面向，是全部違憲、部分違憲還是部份條文解釋有不同？

吳思瑤指出，大法官非常專業，可以提供國會視角外的法學觀點，自己有點小緊張，三點律師會前往憲法法庭聆聽，柯建銘總召身體不適，但已經約好一些法界朋友，包含：訴訟代理人們跟司法法制委員會的委員，一起看直播。

吳思瑤也透露，後續會啟動對釋憲內容的研議跟因應，還是樂觀跟信心，相信台灣憲政體制、民進黨捍衛方向正確無誤，但還是尊重大法官釋憲結果，有點小緊張但樂觀以對，釋憲後會做該做的事，啟動必要配套因應。

對於藍營頻頻攻擊大法官，吳思瑤表示，國民黨已經對外撂狠話，似乎已經預期結果會宣告違憲，不知道他們從哪裡得到消息？但不要對自己這麼沒信心，他們也嗆說會修法修到沒問題。希望尊重憲法法庭解釋，不要預設立場、帶風向、詆毀大法官、鬥臭憲法法庭的作為，國家只有一部憲法，憲法沒有顏色。