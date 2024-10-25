小10歲女友怨太持久「狂問好了沒」還不准DIY！工程師慘被分手

▲原PO太持久被女友嫌棄。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

性生活對不少情侶而言十分重要，是生活中的潤滑劑，一名工程師表示，女友小他10歲，交往的這2年都很幸福，但最近因為性行為太持久，導致兩人常常吵架，每次很有感覺的時候，女友就會問「好了沒？」覺得太久太累，但又不准他自己DIY，讓他很困擾「這不是強人所難嗎？」

男網友在Dcard發文，「因為太持久被分手」，今年34歲，在外商科技業當工程師，女友小他10歲，平常約會都是他付錢，女友平時也很貼心，當他加班時會準備雞湯跟保健食品，相處都很愉快，但最近因為「床上太持久」吵到不可開交。

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原PO表示，每次在快要有感覺的時候，女友就會說「太久了吧，好了沒」，要他馬上暫停，也不准他私下自己解決，「覺得這樣很不尊重她」，女友認為兩人價值觀差太多，提出分手。原PO一臉茫然，「這樣也是我的錯，也是我的問題，我這個年紀還能這樣已經可以了吧，竟然因為太持久被分手」。

貼文曝光，網友恭喜他脫離苦海，「如果她沒有不給你打手槍，我覺得她合理，但她不給你打手槍，就該負責解決你的性慾，所以應該要是你放生她」、「她以後就會回來找你」、「也太瞎，聽過太快射分手，第一次聽到做太久被分手」、「不給打手槍？我有看錯嗎」。