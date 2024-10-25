　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小10歲女友怨太持久「狂問好了沒」還不准DIY！工程師慘被分手

▲雄風不再？勃起功能調查：逾5成沒晨勃、7成憂性能力衰退。（圖／記者黃克翔攝）

▲原PO太持久被女友嫌棄。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

性生活對不少情侶而言十分重要，是生活中的潤滑劑，一名工程師表示，女友小他10歲，交往的這2年都很幸福，但最近因為性行為太持久，導致兩人常常吵架，每次很有感覺的時候，女友就會問「好了沒？」覺得太久太累，但又不准他自己DIY，讓他很困擾「這不是強人所難嗎？」

男網友在Dcard發文，「因為太持久被分手」，今年34歲，在外商科技業當工程師，女友小他10歲，平常約會都是他付錢，女友平時也很貼心，當他加班時會準備雞湯跟保健食品，相處都很愉快，但最近因為「床上太持久」吵到不可開交。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，每次在快要有感覺的時候，女友就會說「太久了吧，好了沒」，要他馬上暫停，也不准他私下自己解決，「覺得這樣很不尊重她」，女友認為兩人價值觀差太多，提出分手。原PO一臉茫然，「這樣也是我的錯，也是我的問題，我這個年紀還能這樣已經可以了吧，竟然因為太持久被分手」。

貼文曝光，網友恭喜他脫離苦海，「如果她沒有不給你打手槍，我覺得她合理，但她不給你打手槍，就該負責解決你的性慾，所以應該要是你放生她」、「她以後就會回來找你」、「也太瞎，聽過太快射分手，第一次聽到做太久被分手」、「不給打手槍？我有看錯嗎」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／統一獅G5沒退路　先發打線調整出爐
人氣韓偶像當兵前「霸氣認愛」　拍戲愛上小5歲女星
快訊／「食藥署女神」被爆酒店兼職　記1大過2小過
快訊／7縣市豪大雨特報　下到晚上
總統國情報告及答詢、反質詢、藐視國會罪　均遭宣告違憲
20歲軍人騎重機慘死　擬增設測速桿、區間測速
快訊／羈押58天！京華城案唯一停押被告　500萬交保快步離開
科博館20年資深員工館內「4樓墜落B1亡」　遊客員工目擊驚叫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台9丁線和中路段傍晚5點搶通　蘇花改首度開放機車、大貨車行駛

航港局ITF旅展「富邦女孩」熱舞應援　消費滿500抽萬元獎品

「食藥署女神」被爆酒店兼職　出入不當場所「記1大過2小過處分」

快訊／北北基7縣市豪大雨特報　下到晚上

全台第2個「環境公益信託」成立　守護石虎棲息環境

狂風暴雨摧殘！「天母搞什麼鬼」帳篷全毀了　草地都爛泥巴

上周交通事故38人死亡　「桃園、台中」11月首赴行政院報告

小10歲女友怨太持久「狂問好了沒」還不准DIY！工程師慘被分手

差30歲「母子親完才上班」　鄰居撞見1幕：是我跟不上時代嗎

男友「越南極樂行」爽玩5天4夜！她見摟妹照崩潰：還是很愛他

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

萌娃爆哭緊抓頭髮不放　爸慌張崩潰救援：放開！

男坐大怒神誤握工作人員手　下秒發現急道歉！友全笑翻

最大黃牛夫妻狂吸周杰倫門票　進帳2百萬竟哭窮遭上銬移送

【搶到了！】周杰倫演唱會門票搶錯成「周湯豪」 網笑：搶半天搶錯人

潭美颱風東北季風共伴發威　雙北明午前達停班課標準

台9丁線和中路段傍晚5點搶通　蘇花改首度開放機車、大貨車行駛

航港局ITF旅展「富邦女孩」熱舞應援　消費滿500抽萬元獎品

「食藥署女神」被爆酒店兼職　出入不當場所「記1大過2小過處分」

快訊／北北基7縣市豪大雨特報　下到晚上

全台第2個「環境公益信託」成立　守護石虎棲息環境

狂風暴雨摧殘！「天母搞什麼鬼」帳篷全毀了　草地都爛泥巴

上周交通事故38人死亡　「桃園、台中」11月首赴行政院報告

小10歲女友怨太持久「狂問好了沒」還不准DIY！工程師慘被分手

差30歲「母子親完才上班」　鄰居撞見1幕：是我跟不上時代嗎

男友「越南極樂行」爽玩5天4夜！她見摟妹照崩潰：還是很愛他

「裝潢房子」保單借款老哏還在騙　東港警銀阻詐50萬

福斯「電動越野車品牌」2新車亮相！續航563km、售價壓在192.3萬內

釋憲出爐！黃捷讚垃圾法案丟進垃圾桶　點名藍白2立委「兩大神棍」

住礁溪溫泉旅館每人1026起　送早餐吃到飽、12歲以下免費住

長輩給力！　20~25歲大學生買房人數增「創5年新高」

快訊／統一獅G5沒退路　陳鏞基、胡金龍重回先發打線

釋憲結果「對行政官員呵護備至」　黃國昌酸：給了免死金牌

低碳永續家園評等認證竹市參與率達100%　茄苳里奪「銀級」認證

台9丁線和中路段傍晚5點搶通　蘇花改首度開放機車、大貨車行駛

震撼彈！人氣韓偶像當兵前「霸氣認愛」　X1金宇碩拍戲愛上小5歲女星

荷律拿麥應援「2打者出局」　見丹妃喊完變全壘打驚呆了

生活熱門新聞

大谷1.4億50轟球買主是台人！財經網美曝身分

他出現杵狀指確診肺結核　醫：一旦發現快就醫

宜蘭縣宣布：明天正常上班上課

早餐店加蛋15元　王浩宇：買不起蠻可悲的

快訊／21號颱「康芮」生成！雙颱共舞　今續防潭美共伴大雨

暴雨還沒結束「今晚到明晨一條紅發紫」　準「康芮」颱風路徑出爐

4縣市「超大豪雨」紫爆　準康芮恐牽引潭美

潭美豪雨高峰到明晨！準「康芮」颱風3條路徑曝

快訊／豪雨狂炸陽明山　北市增至4校明天停班停課1天

即／基隆明天停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布

康芮颱風「各國路徑」預測曝　賈新興：觀察與潭美彼此影響

潭美颱風路徑詭異「轉東又向西」雨彈再一天　下周降溫狂跌7度

王淺秋爆「柯媽媽不喜歡蔡壁如」全因這1事

與潭美颱風同在低壓帶「康芮不一定往北」　粉專曝侵台機率

更多熱門

相關新聞

NanaQ被前任問「分手會怎樣」！　無奈求解：到底什麼意思？

NanaQ被前任問「分手會怎樣」！　無奈求解：到底什麼意思？

YouTuber「NanaQ」以自律極簡原則走紅，最近她發文宣布與男友分手，失戀的消息曝光後，引發外界關注及討論。今（24）日更透過IG短片的方式抒發失戀後的心情，除了透露前任曾問過她對於分手的看法之外，同時也不解問道：「這句話到底是什麼意思？」

「國光女神」突認分手了！　梁云菲2句話洩感情現況

「國光女神」突認分手了！　梁云菲2句話洩感情現況

男友要求「考上公職才結婚」真相逆轉！網驚：好男人

男友要求「考上公職才結婚」真相逆轉！網驚：好男人

20歲軍人魂斷139縣道！女友每日1篇文道不捨

20歲軍人魂斷139縣道！女友每日1篇文道不捨

NanaQ分手前「遭前任封鎖」！　失戀怕被笑：我心也是肉做的

NanaQ分手前「遭前任封鎖」！　失戀怕被笑：我心也是肉做的

關鍵字：

性生活分手困擾持久女友

讀者迴響

熱門新聞

16歲少女機上被性侵犯　機長立刻掉頭返航

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」1年前洩尪事業

大谷1.4億50轟球買主竟來自台灣！

左轉車道直行不一定會開罰　警曝「車道線」是關鍵

爆乳人妻黃牛正面曝　臉書狂曬奢豪生活

小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」

快訊／《皇后的品格》金守美驟逝！享壽75歲　

背心妹被蟑螂貼身「嚇到衣服全脫」影片萬人朝聖

美麥當勞大腸桿菌致死　來源找到了

開價砍400萬「房仲氣到封鎖他」　現價曝糗了

即／內壢車站驚傳落軌！男遭自強號列車撞擊身亡

律喜忍1年親爆崔敏煥「多次叫小姐」錄音檔

爆乳人妻是「全台最大黃牛」　搶嘸他的香港門票

大谷1.4億50轟球買主是台人！財經網美曝身分

台積電法說會暗藏1風險　恐讓台灣經濟崩盤

更多

最夯影音

更多

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面