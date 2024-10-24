20歲軍人魂斷139縣道！女友每日1篇文心碎喊：說要娶我，你食言了

▲20歲楊姓軍人騎重機行經139縣道自撞亡，女友悲痛發文。（圖／翻攝自彰化人大小事、IG）



記者黃資真／彰化報導

南投1名20歲現役楊姓軍人21日上午騎乘紅牌重機，行經139縣道9.5K處螢光橋附近的轉彎處時，不明原因失控撞向路樹，當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。楊男女友心痛發文闡述交往期間的種種，「我真的很想很想你，如果時間重來我還是會選擇跟你在一起。」

楊男女友接獲噩耗的當天下午，她在IG上發出一篇長文，紀錄下與對方的種種，「你總說你要陪我很久，要娶我回家，我說不要讓我等太久喔，這次你食言了，丟下我一個人自己走了。」更後悔表示「如果時間重來，我一定要一直跟你撒嬌，讓你今天早上才回南投，也許就不會發生這些憾事。」

「我會記得你對我所有的好及愛，我答應你我會好好照顧自己，你在另一個世界也要好好照顧自己。」文末女友感謝對方所做的一切，「下輩子要一起完成我們未完成的事情」，內容令人鼻酸，至今她也每天都在Threads上發一篇寫給男友的文章。

彰化139縣道因死亡車禍頻傳，被稱作「死亡彎道」，去年4個月間就連續發生3起車禍，釀成3死1傷，本起車禍則是今年第一件死亡事故。

▲楊男在速度不快的狀況下，行經轉彎處時不明原因自撞路樹。（圖／翻攝自彰化人大小事）