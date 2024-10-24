2年慘落榜！男友要求「考上公職才結婚」真相逆轉　網驚：好男人

▲男友要原PO考上公職才願意結婚。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「壓力很大！」一名女網友透露，男友開出考上公職才能結婚的條件，無奈連考2年都落榜，如今男友願意養她一年全職考，讓原PO猶豫不已，「怕給男友養他更瞧不起我！」文章曝光後，多數網友直呼「他今天都能強迫妳考公務員了，以後會不會在強迫妳做其他事？」結果真相大逆轉。

一名女網友在Dcard表示，目前30歲從事行政工作，月薪3萬2000元、存款15萬左右，如今卻遇到人生難題，男友堅持等她考上公務員後才肯結婚，「他是工程師，薪水高我很多...我很自卑。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，原PO已經考了2年書記官都沒上，「一邊工作一邊考試...壓力很大，今年又落榜已經痛哭好幾天了。」

然而男友仍要原PO繼續考，還說可以養她一年全職考試，讓原PO非常猶豫，「我真的要全職考嗎？我怕給他養他更瞧不起我，我好慌，不知道該怎麼辦。」

底下網友熱議，「他喜歡的是公務員不是妳，醒了沒」、「男方想法雖然現實但是合理，今天角色互換，女生是年薪百萬，男生萬年考生誰敢嫁？妳先想想書記官是不是真的適合妳」、「他今天都能強迫妳考公務員了，以後會不會在強迫妳做其他事？妳就答應讓他養1年，妳就開心玩一年就分手」。

真相大逆轉，原PO才進一步透露，男友之所以要她考公職，是因為爸爸快退休但沒存款，未來她要給孝親費，但薪水可能負擔不起，而男友願意負擔買房養小孩的開銷，不願意承擔岳父的開銷，因此這部分要原PO自己負責。

其他網友驚回男友其實是好男人，「妳本來就應該自己負責，更何況男方願意扛下家庭所有開銷，越級打怪就真誠一點，外面找不到這樣的男生了，真的」。