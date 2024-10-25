黃牛夫妻囂張言論被挖！「看我不順眼可以報警舉發」全場怒了

▲黃牛夫妻遭逮捕。（圖／記者劉昌松攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

北市刑大24日逮捕全國最大黃牛組織，抓到劉、張姓夫妻檔利用非法程式搶購周杰倫演唱會門票，台北地檢署複訊後，諭知33歲張姓女子20萬元交保、43歲劉姓男子則聲押禁見，劉男得知後，當場崩潰直呼「不想活了」。就有網友挖出劉男過去囂張言論，紛紛直呼痛快：「高調真的太蠢。」

先前，前（G）I-DLE女星徐穗珍來台辦粉絲見面會時，劉男疑似就坐在前排，因大合照時沒有和穗珍擺出同樣的姿勢，令粉絲不滿，結果一搜驚呆，挖出他的黃牛身分。

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當時劉男在PTT發文，卻不是道歉或反省，而是表示，若有人看到黃牛就高潮想獵巫，即使抓到把他PTT帳號的IP，他也不會怎麼樣，「不會因為你揪我的底，你的買票功力就會大增」，若看他不順眼可以報警舉發，「我也沒走後門拿公關票進場看，也沒用高科技方法買。」

如今劉男被抓到，就有網友不禁表示，「不曉得他會不會很後悔因為穗珍事件上來嘴」，印象中劉男以前沒這麼高調，感覺穗珍事件是壓垮他的最後一根稻草，「上來幫自己辯護→被直接抓包本尊就是大牛甚至認證長相→乾脆不演了在社團越來越囂張」、「結果這次周杰倫黃牛票話題鬧太大，棒打出頭鳥這次就被抓了。」

但他也發現，劉男疑似已經不是第一次被抓，「只是不痛不癢下次繼續而已QQ」。話題引發討論，「罰錢而已，對他們不痛不癢吧」、「原來就是這個人」、「感覺不痛不癢吧？不然囂張成這樣」、「賣幾張就回本了，不然怎麼可能高調成這樣，就是不怕檢舉。」