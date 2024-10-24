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桃園捷運綠線進度超前！通過耐壓測試　主變電站今起正式供電

▲桃園捷運綠線於今天由台電正式提供161KV永久供電里程碑。（圖／桃園捷工局提供）

▲桃園捷運綠線於今天由台電正式提供161KV永久供電里程碑。（圖／桃園捷工局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園捷運綠線工程進度超前！桃園捷工局指出，北主變電站原訂於10月30日達成永久送電，在市長張善政帶領下，捷運團隊工程進度持續超前，在台電公司等相關單位全力協助下，日前通過台電耐壓測試，並提前於今（24）日正式供電，達成捷運綠線通車前重要里程碑。

桃園捷工局表示，主變電站負責提供捷運系統所有機電設備、車站及列車動力之電源，若以人體比喻，主變電站好比心臟，提供人體血液循環所需要的動力，主變電站內包含161KV GIS（氣體絕緣開關）、161KV/22KV主變壓器、22KV開關、整流變壓器、整流器、直流開關等重要設備。其中161KV GIS（氣體絕緣開關）與直流開關盤等設備係由德國千里迢迢運抵北機廠，並經西門子德國技師來台確保安裝無虞，歷經控制迴路功能及連鎖功能等多項自主測試，並通過台電耐壓測試後，於今天超前進度達成主變電站永久供電里程碑，後續將配合車站施工進度，陸續將22KV電力送至主線各車站，以供應車站空調、照明、消防、電梯、電扶梯等設備電源與列車牽引電力等。

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▲桃園捷運綠線北主變電站於今天完成送電至22KV開關側。（圖／桃園捷工局提供）

▲桃園捷運綠線北主變電站於今天完成送電至22KV開關側。（圖／桃園捷工局提供）

捷工局指出，捷運綠線是桃園市穩步邁向智慧城市的重要基礎建設之一，在張善政市長上任後，率領捷運團隊克服多項工程困難，目前已陸續完成國內第一座跨高鐵鋼構橋吊裝、北段高架橋全數合龍、組裝全國最大潛盾機、開挖全台最深車站（G07站）、北段優先通車所需6段潛盾隧道全數貫通與北機廠管理中心完成上樑等成果。其中主變電站永久供電是首列車抵台前的最後一道關卡，今天完成永久供電里程碑，也代表捷運綠線建設已進入全新階段，迎接首列車抵台各項準備皆已就序，也為2026年北段優先通車目標打下堅實基礎。

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