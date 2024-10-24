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台銀夫妻檔詐團兼差！聯手律師開假公司洗黑錢　削1億北高狂買房

▲桃園地檢署偵辦律師游光德涉嫌詐欺、洗錢犯罪所得逾億元，檢方向法院聲押獲准。（圖／翻攝自網路）

▲桃園地檢署偵辦律師游光德涉嫌詐欺、洗錢犯罪所得逾億元，檢方向法院聲押獲准。（圖／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

知名律師游光德涉嫌夥同台銀郭姓、黃姓夫妻檔行員組成詐騙集團，透過專業知識協助假幣商逃避查緝，開設人頭公司將詐騙所得透過海外虛擬貨幣（泰達幣）洗錢，從去年5月至今犯罪所得高達1億1477萬餘元，桃檢今（24）日偵結，依組織犯罪、洗錢防制法等罪嫌起訴，並向法院具體求刑游光德13年、郭姓行員9年、黃姓行員6年，其餘4名共犯則求處2至7年不等之刑。

桃園檢警查出，律師游光德與台銀行員等人共組詐騙集團案件，以對外投資等方式詐騙不特定人士。檢警查出，集團首腦游姓律師成立投資群組搞詐騙後，台銀郭姓、黃姓行員加入群組後，因為背景特殊反被吸收加入詐團，游等人利用金融專業背景規避洗錢防制通報，並吸收從事虛擬貨幣交易之楊姓男子，再朝聘彭姓、胡姓、張姓等人成立人頭公司開立帳戶作為洗錢之用。

檢方查出，該集團先對被害人施以假投資詐術，待眾多被害人陷於錯誤匯款後，將詐欺所得轉匯至其等成立控制之人頭帳戶，製造假幣流後再由游、郭、黃等人轉換為外幣，並匯往境外之虛擬貨幣交易所購買泰達幣，以此隱匿詐欺犯罪所得。

檢警查出，該集團自去年5月起至專案小組查獲為止，總計涉嫌詐騙不法所得高達1億1477萬餘元，檢察官於今年6月間起，陸續拘提游光德等7人到案，經檢察官複訊後將游姓律師等6人向法院聲請羈押獲准，並扣得犯罪所得現金新台幣827萬餘元、美金3萬餘元、價值27萬餘元美金之虛擬貨幣，另查扣同案被告郭、黃位於高雄市苓雅區、台北市大同區等房地向法院聲請裁定沒收。

▲桃園地檢署指揮北市刑大、刑事局電信大隊偵辦游姓律師、台銀郭姓、黃姓行員等7人涉組詐團、洗錢並違反組織犯罪，查獲犯罪所得逾億元，今天偵結起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲檢警偵辦游姓律師聯手台銀行員詐欺洗錢案，今天偵結起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃檢表示，本案律師游光德、郭姓、黃姓行員等人身為法律及金融專業人員，竟利用規避洗錢防制通報及查緝之專業知識，躲避規範並透過多層人頭帳戶將詐欺所得轉匯，再藉由虛擬貨幣在外境外洗錢，本案金流往來龐大複雜，幸賴檢察官及專案團隊人員耗費時間分析過濾，終於釐清洗錢、詐騙金流脈絡而掌握全案。檢察官首次將游光德聲請羈押，經法院駁回後旋即提出抗告，法院發回重新裁定，被告游光德知悉將重新審理羈押後，立即購買機票欲逃逸出境，幸檢察官提出抗告時預想游恐有逃逸可能，並對其實施境管，順利在桃園機場拘提欲逃逸出境之游到案，並再度向法院聲請羈押獲准，展現檢察官鍥而不捨打擊詐欺犯罪決心。

此外，國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕及其夫婿杜秉澄日前涉嫌詐欺、洗錢遭收押，其中杜秉澄的委任律師就是游光德，日前嘉義地檢署偵辦詐騙案，游光德也擔任詐團軍師，嘉義地檢署於今年4月間發動搜索約談，並以涉犯詐欺、洗錢罪及違反組織犯罪條例等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。

桃檢強調，詐騙犯罪日益猖獗，現今有更多具法律、金融專業智識者淪為與詐騙集團共謀犯罪，桃園地檢署重申，查緝詐欺犯罪為當前國家重要執法政策，檢方將持續加強偵辦此類案件，以維護社會法紀。

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