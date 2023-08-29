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桃捷綠線首段隧道貫通完成　張善政：力拚2026年G11站通車

▲桃園市長張善政今天上午視察捷運綠線首段自辦隧道貫通工程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天上午視察捷運綠線首段自辦隧道貫通工程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園捷運綠線首段隧道貫通工程完成，市長張善政今（29）日視察後表示，桃園捷運綠線「蘆竹至桃園區間隧道貫通工程」近日已完工，是捷運綠線自地下段至高架段間重要工程，也是初期通車重要關鍵路段之一，捷運綠線高架段（G13站至G32站）預計於2026年8月通車，考量G13站位於蘆竹與桃園區交界，往南延伸即進入綠線地下段，延伸1.8公里即靠近「桃園藝文特區」G12、G11兩座車站，市府捷運工程局與施工團隊力拚2026年能通車至G11站，進入桃園都會區核心，大幅提升通車效益。

▲桃園市長張善政今天上午視察捷運綠線首段自辦隧道貫通工程，包括立委鄭運鵬、市議會多位市議員與市府團隊均到場陪同。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園市長張善政今天上午視察捷運綠線首段自辦隧道貫通工程，包括立委鄭運鵬、市議會多位市議員與市府團隊均到場陪同。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政事長今天上午視察位於蘆竹區的「桃園自辦捷運線首段隧道貫通」工程現場視察，包括市議會副議長李曉鐘、立委鄭運鵬與多位藍綠市議員與市府局處長都陪同。

張善政指出，捷運綠線開工四年多，施工期間面臨多項挑戰，包括G07（桃園車站）文資保存等議題，但均能一一克服，目前工程都能順利推進。此段多半位於蘆竹區，距離都會市區較遠，通車效益有限。但捷運綠線從G13站往南約1.8公里即進入桃園核心都會區，其中G12站（同安街口）位於桃園、蘆竹交界，G11站（桃園展演中心）鄰近桃園藝文特區，每逢假日人潮眾多，市府期望能在2026年通車進度能再向南延伸至G11站，將可大幅提高通車效益，相信捷工局施工團隊，在局長劉慶豐帶領之下，能夠順利達成通車目標，市府與議會亦全力支持協助，讓桃園捷運時代早日來臨。

▲桃園市長張善政今天上午視察捷運綠線手段自辦隧道貫通工程，了解潛盾機如何克服困難開挖過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天上午視察捷運綠線手段自辦隧道貫通工程，了解潛盾機如何克服困難開挖過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

捷工局長劉慶豐說明，捷運綠線為桃園自辦興建第一條捷運線，目前整體進度近50%，潛盾機自2021年10月起從蘆竹區開始施工前進，陸續克服各項工程挑戰，近日完成蘆竹至桃園區間2條隧道貫通作業，捷運綠線高架段部分包括基礎、墩柱、橋面版等已可交付機電標進場施工，預計於2026年8月優先段通車。

▲桃園市長張善政今天上午視察捷運綠線手段自辦隧道貫通工程，市府團隊與市議會多位市議員聽取簡報。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天上午視察捷運綠線手段自辦隧道貫通工程，市府團隊與市議會多位市議員聽取簡報。（圖／記者沈繼昌翻攝）

劉慶豐強調，捷運綠線地下段桃園與八德兩段皆進行潛盾施工，蘆竹區北出土段到桃園區G12站間共計約620公尺隧道已完成貫通。捷運綠線地下段歷經563天施工後，於今年6月8日貫通2條隧道，潛盾機到達G12站後進行切刃齒和站內移動，2台潛盾機分別於6月17日語8月23日繼續往G11站方向推進，鑽掘長度約1,232公尺。此外，捷運綠線分為高架與地下段，地下段在桃園區有G07、G08、G09、G10、G11及G12等6座地下車站，其中G07站自去年文資復工後，施工團隊戮力趕工，地下5層結構現已完成第1層，目前進行第2層開挖作業；G11、G12站是目前施工進度最快車站，站體結構完成近90%，其餘車站亦進行開挖作業，捷工局以2025年全數完成各車站結構為目標。

▲桃園市長張善政今天上午視察捷運綠線手段自辦隧道貫通工程，了解各項工程難度與施工現況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天上午視察捷運綠線手段自辦隧道貫通工程，了解各項工程難度與施工現況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政率領市府團隊由潛盾機到達工作井深入至隧道內視察，讓陪同市議會與市府團隊了解工程浩大與施工難度，張善政代表市府頒贈加菜金勉勵市府捷運工程局與捷運綠線工程團隊，感謝團隊克服工程困難，順利貫通隧道之辛勞。

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