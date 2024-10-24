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快訊／國1內壢段自小客撞「漂白水貨車」　後方紫爆回堵5公里

▲一輛轎車今天下午在國一南向56K處失控擦撞貨車後，撞上內側護欄，因佔用內、中線2車道，國道警方緊急找來拖吊車處理。（圖／國道一隊警方提供）

▲一輛轎車今天下午在國一南向56K處失控擦撞貨車，再撞上內側護欄。（圖／國道一隊警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國道1號南向內壢路段今（24）日下午發生轎車失控擦撞小貨車事故，國道一隊警方到場處理，由救護人員救出受困駕駛後送醫治療，事故現場佔用內、中線2車道，警方找來拖吊車處理，導致後方回堵逾5公里，一度呈現嚴重「紫爆」，南向時速僅剩約17公里，經警消處理後已排除事故現場，目前車陣消化中，至於事故原因仍由警方調查釐清。

▲一輛轎車今天下午在國一南向56K處失控擦撞貨車後撞上內側護欄，肇事轎車受損嚴重。（圖／國道一隊警方提供）

▲一輛轎車今天下午在國一南向56K處失控擦撞貨車後撞上內側護欄，肇事轎車受損嚴重。（圖／國道一隊警方提供）

國道警方指出，國道勤務指揮中心於下午1時35分左右接獲通報，國道1號南向56K處內壢路段，有2輛車碰撞事故，立即調派巡邏車處理，並通知交控中心與桃園市119派消防車、救護車，警消到場處理，發現轎車駕駛46歲房姓男子受困於駕駛座上，另一項滿載漂白水貨車遭擦撞後停在中線車道上，經警消拖出受困的轎車駕駛房姓男子，房男身體不適，已由救護車送往部立桃園醫院檢查救治。

▲一輛轎車今天下午在國一南向56K處失控擦撞貨車後，事故現場站用內、中線2車道，僅剩外側車道通行。（圖／國道一隊警方提供）

▲一輛轎車今天下午在國一南向56K處失控擦撞貨車後，事故現場佔用內、中線2車道，僅剩外側車道通行。（圖／國道一隊警方提供）

國一警方表示，根據初步調查，肇事轎車因不明原因擦撞21歲由余姓男子駕駛滿載漂白水貨車，至於真正肇事原因則有待警方調查釐清，後方車陣則回堵逾5公里，警方處理事故後已排除，目前車陣仍在消化中。

國道警方呼籲，用路人應遵守交通規則，保持安全距離，並隨時注意前方動態，開車養足精神，切勿疲勞駕駛，以維行車安全。

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