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LIVE／4縣市明天雨量達停班課標準　氣象署最新說明

生活中心／綜合報導

潭美颱風外圍環流和東北季風共伴效應，氣象署指出，未來24小時都是降雨高峰。另外，根據氣象署發布的雨量預報，今天下午2時到明天下午2時，雙北等4縣市達停班課標準，但是否停班課，仍由各縣市政府決定。氣象署將於15時30分說明最新的天氣預報，《ETtoday新聞雲》全程直播。

氣象署預報員謝佩芸上午時說明，今天到明天清晨仍為颱風外圍環流和東北季風影響時間，氣象署持續較大規模或較劇烈豪雨作業，北北基、東半部、恆春半島嚴防豪大雨，宜蘭山區和北海岸降雨特別明顯，容易有坍方落石；另外，風力也相當強勁，台南以北、台東沿海和各離島行車交通注意安全。

▲▼氣象署15:30說明。（圖／翻攝氣象署直播）

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▲氣象署說明颱風路徑。（圖／翻攝氣象署直播）

▲▼6縣市豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

▲氣象署已針對6縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

謝佩芸示警，今天颱風外圍環流影響會更明顯，「未來24小時都是降雨高峰，累積降雨在宜蘭山區和北海岸有機會出現大豪雨等級，大台北山區、基隆、宜蘭平地和花東有機會到豪雨等級，接近宜花和中北部山稜線、恆春半島可能出現局部大雨。」

氣象署下午13時發布最新雨量預報，今天下午2時到明天下午2時，雙北雨量24小時內可達400毫米，宜蘭山區更高達490毫米，台東縣山區則有250毫米，總計4縣市達停班課標準。但是否停班課，仍由各縣市政府決定。

另外，第21號「康芮」颱風即將形成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，潭美抵達越南前，會與康芮產生藤原效應被拉住，而出現大迴轉，又當康芮抵達日本琉球南方北上後，太平洋高氣壓重新增強，此時潭美來到菲律賓西方，又被往西推回越南，所以出現潭美可能在南海「折返跑」的預測結果。

▲▼颱風最新位置 。（圖／氣象署提供）

▲左為潭美颱風，右為準「康芮」颱風。（圖／氣象署提供）

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