快訊／新北今明達到停課標準　教育局：各校可視雨勢決定是否上課

記者楊惠琪／台北報導

潭美颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應明顯，氣象署今天上午10時發布最新雨量預報，從今天下午2時到明天下午2時，雙北雨量24小時內可達400毫米，新北市平地和山區均達停班停課標準。新北市教育局表示，各校校長得視當地天候與交通狀況等情形自行決定是否停課，以維護師生上放學安全為優先。

▲新北市從今天下午到明天下午，平地和山區預估降雨均達停班課標準。（圖／記者李毓康攝）

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新北教育局表示，因應今日中央氣象局發布天氣預報，教育局已提醒各區學校注意天氣降雨變化，隨時做好相關應變準備，確保師生安全。依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，天然災害期間，停止上班及上課由直轄市長決定發布，新北市各級學校依規定辦理。

另外因應天候突發狀況，依據中央「天然災害停止上班及上課作業辦法」第8條及第9條第3項：「學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課」，授權全國各縣市各校校長得視當地天候與交通狀況等實際情形，彈性應變自行決定課程實施與否或調整課程活動，讓個別學校能在緊急狀況時有彈性自主應變空間，以維護師生上放學安全為第一優先。

受潭美颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應影響，氣象署預報新北市平地和山區降雨量200～400毫米（標準350毫米），均達停班課標準。新北市政府今稍早也提醒，今、明2日新北市沿海有8-9級陣風，浪高可達3-5米，並有長浪機會，請民眾勿前往沿海地區海釣及觀浪。