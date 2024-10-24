雙颱「藤原效應」讓潭美折返跑！粉專：觀察大迴轉後多靠近台灣

▲潭美颱風「大迴轉」後會多靠近台灣？值得關注。（圖／取自氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李佳蓉／綜合報導

第21號「康芮」颱風即將形成，氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》根據中央氣象署最新預測路徑指出，潭美抵達越南前，會與康芮產生藤原效應被拉住，而出現大迴轉，又當康芮抵達日本琉球南方北上後，太平洋高氣壓重新增強，此時潭美來到菲律賓西方，又被往西推回越南，所以才會出現潭美可能在南海「折返跑」的預測結果。

至於潭美大迴轉後會多靠近台灣？粉專認為，關鍵在於康芮北上的時間點及太平洋高氣壓重新增強的幅度。雙颱的互動是非常難得的情境，值得大家好好追蹤關注。

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▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員謝佩芸表示，今（24）天到明天清晨仍為颱風外圍環流和東北季風影響時間，氣象署持續較大規模或較劇烈豪雨作業，北北基、東半部、恆春半島嚴防豪大雨，宜蘭山區和北海岸降雨特別明顯，容易有坍方落石；另外，風力也相當強勁，台南以北、台東沿海和各離島行車交通注意安全。

台灣南方雲系潭美颱風正逐漸通過菲律賓呂宋島陸地，準備進入南海。謝佩芸表示，雖然離台灣有一段距離，但颱風外圍環流水氣接近，加上東北季風影響，北部、東半部降雨持續，降雨集中桃園以北、宜蘭到北花蓮，昨天開始東北季風影響下，今天凌晨後北海岸降雨明顯，昨天凌晨到目前為止，台北陽明山累積雨量超過300毫米，新北瑞芳、宜蘭南澳也出現累積超過200毫米。

謝佩芸示警，今天颱風外圍環流影響會更明顯，「未來24小時都是降雨高峰，累積降雨在宜蘭山區和北海岸有機會出現大豪雨等級，大台北山區、基隆、宜蘭平地和花東有機會到豪雨等級，接近宜花和中北部山稜線、恆春半島可能出現局部大雨。」

▲潭美颱風（左）以及準「康芮」最新位置及路徑預測。（圖／氣象署）