台灣設計展還未完工　蔡宗豪批作業拖到最還在寫！

▲國民黨台南市議員蔡宗豪批3天後將於台南盛大開幕的台灣設計展尚未完工，質疑管控執行能力。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

3天後將於台南盛大開幕的台灣設計展，最近台南市議會開議期間，不論是業務質詢或是總質詢都有不少議員非常關心相關進度及交通規劃，23日台南市長黃偉哲前往展區開箱，卻被發現仍有部份展區在施工，國民黨台南市議員蔡宗豪24日直批台南市政府還在趕作業？幾億經費活動，卻把壓線完成講的理所當然。

蔡宗豪表示，今年適逢台南400，理應將台灣設計展辦的盛大且獨具台南特色，不僅吸引外縣市旅客，也會有國外旅客前往看展。宣傳及行銷經費都花了，卻到前3天尚未完工，令人嗤之以鼻。台南文化局之前說透過這次活動，台南將向全世界展示其無限的創意潛力與城市魅力。難道活動3天前尚未完成展區布置，市府想展現的，是倉促和缺乏事前規劃的城市嗎？

蔡宗豪指出，台灣設計展是全台灣最大的設計盛會，難得有機會在台南舉行，與中央攜手共同舉辦，挹注了大筆的經費。更何況執政黨與台南市長同屬民進黨，發生這樣重大的疏漏，卻將壓線完成講的理所當然，壓線完成勢必代表沒有時間驗收及改善，這麼重大的活動，將工期拖到最後一天，誰敢在台南舉行國際級的活動？

許多地方鄉親也向蔡宗豪坦言，即將開幕的展區尚未完成是不是會讓台南市丟臉。顯示出居民對於活動也相當期待，盼為台南帶來人潮及錢潮。蔡宗豪認為，市府對於大型活動的舉辦能力大有問題，未來應認真檢討承包廠商的執行規劃，及市府品管的能力。