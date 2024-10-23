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LIVE／潭美+東北風雨炸3天！氣象署「比照颱風警報規格」最新說明

記者閔文昱／台北報導

潭美颱風持續往西移動，明、後天最靠近台灣。中央氣象署指出，颱風外圍環流和東北季風的影響下，預計今（23日）晚起到周五（25日）清晨迎風面會有相當大的雨勢，西半部部分地區甚至會出現10到12級強陣風，氣象署已比照颱風警報規格啟動豪雨加強作業。氣象署23日晚間8點30分說明最新颱風動態，《ETtoday新聞雲》全程直播。

氣象署說明，入秋後東北季風開始南下，如果剛好台灣南方有颱風經過，此時東北季風帶來的涼空氣會和颱風外圍環流帶上來的暖濕空氣在台灣北方到東方海面附近交會形成顯著雨帶，再加上迎風面地形的舉升作用，就容易在宜花、雙北地區產生大量且持續的降雨。

▲潭美颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應明顯，宜花北北基須嚴防豪大雨。（圖／氣象署）

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▲潭美颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應明顯，宜花北北基須嚴防豪大雨。（圖／氣象署）

氣象署預估，在潭美颱風外圍環流和東北季風的影響下，今晚起到周五清晨，迎風面會有相當大的雨勢，宜花地區(尤其山區)、雙北山區、北海岸須嚴防豪大雨帶來的影響。

此外，西半部雖然較無雨勢，但明天風力依然會相當強勁，氣象署提醒，今天風大的地方明天還是繼續大，其中澎湖、蘭嶼、恆春半島、苗栗、台中、彰化、雲林沿海空曠地區易有10到12級強陣風，台南以北其他沿海空曠地區、金門、馬祖、綠島，以及新竹、苗栗、台中、彰化、雲林較內陸一些的地方也容易出現9到11級強陣風。

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