湖南向台技術人員招手！　第3屆兩岸農業文化會釋出66個工作機會

▲第三屆海峽兩岸農業文化交流活動 。（圖／台青提供）

記者任以芳／湖南報導

第三屆海峽兩岸農業文化交流活動開幕式暨湘臺農文旅融合發展論壇21日在湖南長沙舉行，兩岸農文旅領域專家、學者、企業家、民間社團代表、青年代表約240人出席。本次發布針對台灣民眾工作機會，提供66個就業機會。

本次活動以「融合發展農文旅 兩岸攜手贏未來」為主題，兩岸農文旅領域專家、學者、企業家及民間社團、青年代表等參與。活動有農業文化體驗、現場參訪、交流座談等，與會台灣民眾與大陸相關產業面對面交流，進一步深化兩岸農業、文化、旅遊領域交流合作。

▲湖南省台辦主任曾智夫。（圖／台青提供）

湖南省台辦主任曾智夫表示，熱忱歡迎台灣朋友多到湖南走一走、看一看，紮根湖南發展，開闢更廣闊空間，也衷心希望湘臺兩地的企業、協會在現代農業、文化旅遊等領域深化合作，共用湖南高質量發展機遇。湖南將一如既往為廣大台胞台企發展提供更多便利，營造更好營商環境。

台灣新黨副主席兼秘書長、全國台企聯常務副會長林易陞表示，全國台企聯作為全國性的台商組織，將為台商在大陸發展尋找機遇，為台灣青年在大陸就業創業搭建平台。希望更多的台商、台胞走進湖南、建設湖南，在這裏興業發展、互利共贏。

▲本次大會針對台灣民眾釋出66個工作機會。（圖／台青提供）

大會也發佈面向台灣同胞的工作機會。湖南省18家國有企業的49家分公司和子公司共提供就業66個工作機會，擬招聘83人，涉及機械、電氣、法務、設計等。至此，今年湖南已累計向台灣民眾發佈提供1304個就業機會，可供4545名台胞來湘就業。

本次發佈以技術類為主，涉及機械、電氣、設計、開發、科技等技術類有43個，行銷、法務等管理有23個；涉及就業地點較為廣泛，就業地在長沙的28個工作機會，在湖南省內其他市州有30個，在上海、廣州、海口等其他地區的有8個。

據了解，本次發佈的崗位月薪1萬元人民幣以上的10個（換算台幣4.4萬）。此外，有43個崗位以本科以上學歷為主，有12個工作機會招聘大專以上學歷。

開幕式上，主辦方安排了湖南非物質文化遺產節目常德絲弦《愛在瀟湘》展演，以傳統曲藝描繪桃花源、南嶽衡山、洞庭湖等風景名勝，展現湖湘美景和湖湘人文風情。兩岸青年還共同演繹了常德絲弦版的《青花瓷》。



