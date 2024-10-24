潭美今最接近「豪大雨襲北東」　康芮颱風可能生成

▲潭美颱風今最接近，外圍環流配合東北季風，北東將有局部豪大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

潭美颱風今(24日)最接近，外圍環流配合東北季風，北東將有局部豪大雨，西半部及東南部沿海嚴防強陣風。氣象專家吳聖宇提醒，關島西北方海域有另一個熱帶擾動發展，可能發展熱帶低壓或輕颱，也就是今年第21號颱風康芮，路徑接近台灣附近機會較低。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今年第20號颱風潭美已經在凌晨進入菲律賓呂宋島北部陸地，目前正在持續向西通過呂宋島，預估下午到晚間就會進入南海，並持續向西移動。今天白天這段期間也是颱風離台灣最接近的時候，但是還是有一段距離，因此並不會發布海陸颱風警報，算是沒有直接影響台灣。

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雖潭美颱風未直接影響台灣，不過吳聖宇表示，外圍環流配合東北季風，仍將在今天為大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島等地帶來局部大雨或豪雨的情況，基隆北海岸、宜蘭山區局部區域甚至會有豪雨以上等級降雨，另桃園、新竹一帶有短暫陣雨，但降雨量小很多，過苗栗以南後一直到高屏一帶降雨就更少，大致維持多雲或陰天氣，深山區域可能降雨才會稍微多一些，中央山脈地形的屏障作用非常明顯。

吳聖宇表示，預期雨勢較大的情況會延續到明天白天，但是降雨也會比今天減小，雨量較大的地方逐漸轉移到花東地區，有局部大雨或豪雨出現的可能性。周末期間颱風已經遠離，後續受偏東風環境影響，迎風面仍有局部短暫陣雨，中南部山區午後有局部熱對流降雨，雨量則是恢復正常，預估都在大雨等級以下。

此外，風力影響也相當明顯，吳聖宇表示，今天到明天上半天這段期間，西半部沿海從台南以北到北部沿岸一帶可能有8到10級強陣風出現機會，局部區域甚至有11到12級強陣風，外島的澎湖、金門、馬祖同樣有11到12級強陣風機會，另外在東南部、恆春半島沿岸以及綠島、蘭嶼一帶陣風也可能高達10到12級。預估強陣風至少要等到明天下半天之後才會逐漸減緩下來。

至於颱風動態，吳聖宇表示，後續預估在關島西北方海域將會有另一個熱帶擾動逐漸發展，有可能也會發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風，也就是今年第21號颱風康芮，不過未來應該是在台灣東南方遠海逐漸北轉的機會較高，接近台灣附近的機會較低，預期這個未來的康芮颱風將是下周天氣的觀察重點。