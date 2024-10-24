　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LIVE／共伴雨彈「北東如颱風天」　氣象署最新說明

生活中心／綜合報導

潭美颱風外圍環流受地形抬升，今(24日)迎風面北部、東半部有大量降雨的機率，氣象署已針對宜蘭發布大豪雨特報。有天氣粉專指出，宜蘭雨量上看900毫米，「對北、東部來說跟颱風天沒兩樣。」氣象署將於10時30分說明最新的天氣資訊，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲東北季風及潭美颱風雙重影響，周五之前雨勢明顯。（圖／氣象署）

▲東北季風及潭美颱風雙重影響，周五之前雨勢明顯。（圖／氣象署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據氣象署預報，今日受東北季風及颱風外圍環流雙重影響，迎風面北部、東半部地區為多雲局部雨，整日濕涼，其中基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島雨勢較大，且下雨時間長，局部可能有大雨或豪雨出現，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜、花山區雨勢最明顯，有局部豪雨以上發生的機率。

民間天氣愛好粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，週四、五受東北季風、潭美外圍環流及雪山中央山脈地形阻擋影響，宜蘭、基隆北海岸、台北東側、大台北山區、花蓮、台東有持續性的大雨；尤其宜蘭、花蓮有極高的機率出現致災性劇烈雨勢、雨量上看700-900毫米，「對北、東部來說跟颱風天沒兩樣。」

氣象署上午10時發布最新雨量預報，其中今天下午2時到明天下午2時，雙北雨量24小時內可達400毫米，宜蘭山區更高達490毫米，台東縣山區則有250毫米，總計4縣市達停班課標準。但是否停班課，仍由各縣市政府決定。

ET快訊
快訊／輾死小黑狗！　駕駛神隱12天現身
LIVE／共伴雨彈如颱風天　氣象署最新說明
快訊／新北刑大2度遭搜索！　2偵查佐被帶回
快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！
快訊／5縣市豪大雨特報！　4地雨最猛
20歲軍人魂斷139縣道！女友心碎喊：說要娶我，你食言了
快訊／蘭嶼鄉「中午12點起停班停課」
快訊／熱帶低壓生成！　最快1天內增強為康芮颱風
周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」　網挖出1事件

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「亞洲蹲」壓爆馬桶！他摔坐碎裂陶瓷噴血　幸運保住「2個地方」

「搶到2張周杰倫門票」衝一波告白：受夠曖昧！全場祝福　結局哭了

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！共伴發威　雨量預報上修

「搶到周杰倫4張票」卯死了　星宇航空也中籤！本尊曝：前陣子超衰

LIVE／共伴雨彈「北東如颱風天」　氣象署最新說明

快訊／5縣市豪大雨特報　「4地雨最猛」　

康芮颱風將形成　粉專：讓潭美「戲劇性大迴轉」的關鍵

進婦產科劈頭問老婆「要等多久？」　刺青男下秒man爆她：暖男

快訊／潭美發威！　台東蘭嶼鄉「中午12點起停班停課」

快訊／又有熱帶低壓生成　估最快1天內增強為康芮颱風

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

強運！男開箱20包獵人卡　完整蒐集2套牌組網羨慕

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

又是未成年偷開車！新竹17歲男撞斑馬線母女3人　1歲嬰飛出畫面曝

驚悚畫面曝！砂石車輾壓機車成鐵餅　女騎士瞬間消失慘死輪下

爸改造家裡用客語聲控開門　女兒頻喊沒反應：回不了家

「亞洲蹲」壓爆馬桶！他摔坐碎裂陶瓷噴血　幸運保住「2個地方」

「搶到2張周杰倫門票」衝一波告白：受夠曖昧！全場祝福　結局哭了

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！共伴發威　雨量預報上修

「搶到周杰倫4張票」卯死了　星宇航空也中籤！本尊曝：前陣子超衰

LIVE／共伴雨彈「北東如颱風天」　氣象署最新說明

快訊／5縣市豪大雨特報　「4地雨最猛」　

康芮颱風將形成　粉專：讓潭美「戲劇性大迴轉」的關鍵

進婦產科劈頭問老婆「要等多久？」　刺青男下秒man爆她：暖男

快訊／潭美發威！　台東蘭嶼鄉「中午12點起停班停課」

快訊／又有熱帶低壓生成　估最快1天內增強為康芮颱風

TOYOTA「豪華8人座MPV、Hilux休旅」日本無預警停售！台灣影響未明

士官酒後鬧事「單位連坐」砍一個月榮譽假　國軍指非處分：是收回獎勵

PAUL超人氣「草莓千層派買1送1」只有3天！全台限量1萬份

獨／母子20年未見...警突來電「人死了」　七期虐殺案死者頭部重創

手機拍照不清楚送修！老闆一拆尷尬了...3鏡頭竟變獨眼龍

「亞洲蹲」壓爆馬桶！他摔坐碎裂陶瓷噴血　幸運保住「2個地方」

遭黃國昌爆送4.1萬元高價海鮮「媒體公司埋單」　檢分案查翁柏宗

「搶到2張周杰倫門票」衝一波告白：受夠曖昧！全場祝福　結局哭了

台鹽綠能弊案！董事長等5人聲押「全被放了」　南檢將抗告

不滿叔叔在家亂堆雜物！侄兒酒後失控涉縱火　遭警噴辣椒水管束

3男在公司抓老鼠「突被襲擊」 他嚇瘋秒爬沙發跳上桌避難

生活熱門新聞

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

室友帶男友回家「躺床愛愛」！她勸阻遭室友回1句

季風雨彈灌宜蘭：各機關自定停班課　潭美可能大迴轉成「麻花」

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

即／宜蘭2達停班課標準！縣府宣布：各機關學校自行決定

致災豪雨上看900毫米！　粉專：2地區跟颱風天沒兩樣

早餐店雞蛋仍賣15元　王浩宇：嫌貴自己煎

麥當勞「獵人卡包」329網紅編號一次看

熊大兔兔也免費！LINE「5款貼圖」爽用到明年

宜蘭「停班課自決」專家挺林姿妙　5地區明天小心

山陀兒「土石流灌金山」　青年自救

自慰傷腎「沒有證據」！泌尿醫曝好處

身高170穿長靴慘成哥布林！穿搭達人揭關鍵

更多熱門

相關新聞

康芮颱風將形成　粉專：讓潭美「戲劇性大迴轉」的關鍵

康芮颱風將形成　粉專：讓潭美「戲劇性大迴轉」的關鍵

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今（24）早PO文指出，第21號「康芮」颱風即將形成，目前位於關島東方，在太平洋高壓導引下往西移動，預計抵達日本琉球南方海域時北轉的機率較高，而準康芮就是讓潭美抵達越南前「戲劇性大迴轉的關鍵角色！」雙颱的互動相當難得，會繼續關注。

LIVE／潭美+東北風雨炸3天！氣象署最新說明

LIVE／潭美+東北風雨炸3天！氣象署最新說明

快訊／潭美颱風共伴效應發威！將啟動「劇烈豪雨作業」

快訊／潭美颱風共伴效應發威！將啟動「劇烈豪雨作業」

東北季風聯手潭美颱風今起雨區擴大　3地濕答答下到周末

東北季風聯手潭美颱風今起雨區擴大　3地濕答答下到周末

中央山脈切割「潭美颱風」外圍環流　雨炸6地紅到發紫

中央山脈切割「潭美颱風」外圍環流　雨炸6地紅到發紫

關鍵字：

潭美颱風共伴效應

讀者迴響

熱門新聞

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

室友帶男友回家「躺床愛愛」！她勸阻遭室友回1句

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

季風雨彈灌宜蘭：各機關自定停班課　潭美可能大迴轉成「麻花」

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

即／宜蘭2達停班課標準！縣府宣布：各機關學校自行決定

民眾投訴節目都在玩　賴清德中常會斥王義川、吳崢：政治人物要專業

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」網挖出1事件

致災豪雨上看900毫米！　粉專：2地區跟颱風天沒兩樣

早餐店雞蛋仍賣15元　王浩宇：嫌貴自己煎

麥當勞「獵人卡包」329網紅編號一次看

華為昇騰910B驚見管制晶片　台積電切斷供貨

更多

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面