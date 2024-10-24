LIVE／共伴雨彈「北東如颱風天」　氣象署最新說明

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潭美颱風外圍環流受地形抬升，今(24日)迎風面北部、東半部有大量降雨的機率，氣象署已針對宜蘭發布大豪雨特報。有天氣粉專指出，宜蘭雨量上看900毫米，「對北、東部來說跟颱風天沒兩樣。」氣象署將於10時30分說明最新的天氣資訊，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲東北季風及潭美颱風雙重影響，周五之前雨勢明顯。（圖／氣象署提供）

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根據氣象署預報，今日受東北季風及颱風外圍環流雙重影響，迎風面北部、東半部地區為多雲局部雨，整日濕涼，其中基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島雨勢較大，且下雨時間長，局部可能有大雨或豪雨出現，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜、花山區雨勢最明顯，有局部豪雨以上發生的機率。

民間天氣愛好粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，週四、五受東北季風、潭美外圍環流及雪山中央山脈地形阻擋影響，宜蘭、基隆北海岸、台北東側、大台北山區、花蓮、台東有持續性的大雨；尤其宜蘭、花蓮有極高的機率出現致災性劇烈雨勢、雨量上看700-900毫米，「對北、東部來說跟颱風天沒兩樣。」

氣象署上午10時發布最新雨量預報，其中今天下午2時到明天下午2時，雙北雨量24小時內可達400毫米，宜蘭山區更高達490毫米，台東縣山區則有250毫米，總計4縣市達停班課標準。但是否停班課，仍由各縣市政府決定。