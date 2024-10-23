演唱會秒殺釀「黃牛票慘案」！文化部長李遠：越來越討厭周杰倫

▲周杰倫演唱會門票完售。（圖／杰威爾提供）

記者林育綾／台北報導

周杰倫即將於台北大巨蛋舉辦演唱會，今（23）日中午開賣後，15萬張票5分鐘秒殺，再度掀起「黃牛票亂象」討論。立法院今召開教育及文化委員會也多次提及，還用「12點將發生演藝圈慘況」來形容，文化部長李遠到後來甚至幽默回應「我現在蠻討厭周杰倫的」，並承諾將會針對打擊黃牛法案再積極研議。

每當熱門演唱會開搶，就發生黃牛票亂象。立委羅廷瑋今日質詢時也特別點名「周杰倫演唱會」，還在上午預言「等一下中午12點後，演藝圈又要發生一件慘況」，並表示「那不是人在買，是機器在買」，接下來一定會四處哀鴻遍野，到處有人抱怨買不到票。

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▼周杰倫演唱會秒殺。（圖／翻攝自拓元售票系統）

後續多位立委針對黃牛票質詢，包括陳秀寶、范雲、陳菁徽等。立委陳菁徽還說，有學生為了搶票集體放假，還有練習搶票網站被上百萬人塞爆。

由於不斷被問黃牛票問題，李遠甚至受不了笑說「我現在越來越討厭周杰倫」，但也解釋是因為今天準備了很多內容，卻因為周杰倫太紅而不斷被問相同問題，所以才開這個玩笑。

立委范雲也表示，文化部修《文創法》打擊黃牛，但在演唱會「實名制」一直都是鼓勵制，加上「檢舉黃牛」的門檻嚴格，200多到300件檢舉案中，成案裁罰的只有個位數9件被裁罰，導致黃牛一樣很猖獗，甚至出現變種黃牛現象。

李遠回應，黃牛的手法確實根據環境改變，而不斷演化，因此打擊黃牛法也必須不斷修正，他承認這比較難，「但文化部會積極研議」。

▼文化部部長李遠笑說越來越討厭周杰倫。（圖／記者林育綾攝）

李遠後續接受堵訪也呼籲，請大家不要再買黃牛票，除了防範被詐騙，也因為助長會讓票價越來越高。「如果大家助長，我們怎麼做都無法阻止；第二就是站在文化部立場，我們想盡我們的方法做出處罰，做出比較有效的方式。」

至於是否真的還討厭周杰倫？李遠笑說，「沒有啦！開玩笑啦！我不會恨他，我很崇拜他。其實我訪問過台灣之光裡面，我訪問過周杰倫。我多麼希望台灣有很多周杰倫，只要解決黃牛票的話，台灣越多周杰倫越好不是嗎？」