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全教總籲勞動節、教師節全國放假　明年就實施

▲全教總今舉行記者會呼籲勞動節、教師節列國定假日。（圖／記者楊惠琪攝）

▲全教總今舉行記者會呼籲勞動節、教師節列國定假日。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

立法院內政委員會明天召開「紀念日及節日實施條例草案」公聽會，將提高國定假日規定的法律位階，另有立委提案增加國定假日。全國教師工會總聯合會今表示，肯定國會積極立法，也呼籲朝野立委支持勞動節、教師節訂為國定假日，全國均放假一天，並從明年起實施。

全教總今天舉行記者會肯定國會將國定假日與放假問題法制化，全教總指出，這是對主流民意的積極回應，更是立院對行政院消極不作為的最有力監督。

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全教總理事長侯俊良表示，現行的紀念日及節日放假規範，僅為行政規則位階，社會各界長期要求將五一勞動節列為國定假日，行政院前院長陳建仁去年也曾宣示「「應可考慮是否讓勞動節全國一致性放假」，最後仍是跳票，呼籲行政院長卓榮泰順應民意，立即以行政命令，明年就讓五一勞動節全國均放假一天。

侯俊良指出，各國勞動節都是全國放假一天，僅台灣「一國兩制」的作法獨步全球，只因內政部一紙法規命令，讓同樣具有政府受僱者身分的公教人員無法放假，批評政府帶頭分化、歧視勞動者，此項改革的關鍵就是政府本身，呼籲政府別再帶頭當惡雇主；此外，教師節也不應該「只紀念、不放假」，應該把假期還給辛苦的教師。

出席記者會的民眾黨立委麥玉珍，是首位新住民立委，她表示，在越南教師節是國定假日，全國放假一天，讓老師也能利用這一天，拜訪自己的老師，是彰顯尊師重道的重要節日，這次「紀念日及節日實施條例草案」也是民眾黨提出，這是黨主席柯文哲總統大選提出的政見，希望各黨都能支持，推動國定假日相關規定法制化。

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