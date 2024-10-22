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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳思瑤控「政治癡漢偷拍」　羅智強揭真相：妳拍我也沒罵妳是癡女

▲▼羅智強偷拍。（圖／翻攝臉書／吳思瑤）

▲吳思瑤控訴羅智強偷拍。（圖／翻攝臉書／吳思瑤）

記者郭運興／台北報導

民進黨團幹事長吳思瑤21日晚間於社群發出一段影片，控訴國民黨立委羅智強偷拍她，更痛罵這樣做是「政治癡漢」。對此，羅智強今（22日）表示，為什麼要拍吳思瑤？因為吳思瑤當時先拿著手機，走到面前一直拍他，自己當然也把手機拿起來拍，但其實自己沒有按下錄影鍵。他認為，吳思瑤有很強的自信，這點他尊重，但自己沒那麼有自信，不會人家拍他就罵說是「癡女」，因為知道人家拍他就不是「那個意思」。

羅智強於節目《千秋萬事》表示，笑容讓別人不滿意，自己會自我反省，但從小到大都是這種笑法，而且說實在話，立法院本來就是可以公開直播的地方，而且不管綠委黃捷、沈伯洋還是國民黨，都會在立法院拍影片。

羅智強表示，吳思瑤昨晚貼出的影片、照片，吳思瑤助理也在他的背後偷拍，坦白講，助理這樣敵意式拍照，對委員不太禮貌，但自己覺得沒關係，因為立法院就是可以直播的地方。

羅智強指出，事實上，為什麼要拍吳思瑤？因為吳思瑤當時已經先拿著手機，走到面前一直拍他，自己當然也把手機拿起來拍，還開玩笑說「自拍不行喔」，但其實自己沒有按下錄影鍵，反正過程就是兩人拿著手機對峙，而且後來自己吃東西，吳思瑤也是一直拍他，他還大方拿起食物回應。

羅智強認為，吳思瑤拍他，自己不會罵她是「政治癡女」，因為很沒必要，當然人對自己有自信不是壞事，吳思瑤有很強的自信，這點他尊重，但自己沒那麼有自信，不會人家拍他就罵說是「癡女」，因為知道人家拍他就不是「那個意思」。

羅智強說，自己有時候很佩服民進黨立委的表現，以吳思瑤為例，她就是民進黨內「一本正經說幹話」的標準人物，可以去看吳思瑤在立法院表現的特色，第一個就是「邏輯死亡」，其他人講一遍被修理完，可能就算了，但吳思瑤可以堅持一整天，講同一套錯誤邏輯，像是魔音傳腦。

羅智強再說，自己最累的不是聽民進黨胡說八道，而是聽吳思瑤不斷循環播放，所以自己當下心想要拍個花絮，原本要拍沈伯洋與吳宗憲吵架，並不是要拍吳思瑤，只是剛好出現在中間，所以確實是個誤會，自己只能說她非常有自信。

最後，羅智強總結，基本上「你拍我、我拍你」很正常，結果吳思瑤後來剪個只有自己在拍她的畫面，卻沒有講明明她也有拍別人，這個脈絡明明就是兩個人拿著手機互拍，這件事自己真的覺得「太小、太鳥了」，心想「隨便啦，就當吳思瑤很有自信心」。


 

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